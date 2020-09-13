協助迷途青少年找人生方向 北市教育局推出南青陣

為幫15至18歲中途離校、輟學或國中畢業生找出人生方向，台北市教育局109學年度，整合南華高中、職學國際青年發展中心、及北市就業服務處，推出南區青少年領袖陣營(The Hub_南青陣)據點。透過鏈接產官學資源，設計多元職能培力課程，幫迷途青少年找到自我價值及目標，從失能到自立、從自立到供應。

根據內政部統計，我國每年約有近萬名中輟生，未升學、未就業的青少年也有約7000名。北市教育局中教科長諶亦聰表示，The Hub_南青陣是提供15至18歲高中中途離校、國中輟學、或國中畢業後，還未找到自己方向的學生，多元職涯試探課程。

課程包含職涯試探、職能培力、社會關懷服務共學及企業參訪試探等。其中職涯試探將協助學生進行技職試探實做課程，發掘個人興趣所在，例如飲料調製、美髮造型…等。

諶亦聰說，南青陣開放的職能培力課程，則是要幫助這些青少年建立職涯發展藍圖，共同討論實踐對策，例如教導面試技巧、自傳撰寫等。

另外，社會關懷服務共學則是藉由行動餐車的服務學習，培養團隊溝通、任務分工及服務執行等面向，幫助青年有能力面對生活的挑戰，並至各公益單位服務回饋社會；企業參訪試探則是參訪各企業，了解各種行業的文化與特色，以接軌職場生涯。

教育局表示，目前南青陣開辦之初，已有6位學生經過原就讀學校或相關管道轉介報名參與。6位學生分別具有不同人格特質，原本只是抱著來嘗試的心態來參加，但在參與課程後，學生皆表示在當中找到自我價值及認同感，希望之後可以邀請朋友一同參加。

南青陣期許能協助在求學階段迷惘的青少年們，透過提供青少年自我、職場與永續學習的規畫，陪伴孩子走一段賦歸之路。