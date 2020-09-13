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小願藝樹館秋季聯展 鹿峰國小藝童遇眷貓今熱鬧展出

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
小願藝樹館秋季聯展，今天在台中市清水眷村文化園區展出。記者游振昇／攝影
小願藝樹館秋季聯展，今天在台中市清水眷村文化園區展出。記者游振昇／攝影

「鹿峰遇眷貓」，台中清水小願文化創意協會今天在清水眷村文化園區小願藝術館，展出鹿峰國小的童趣藝術，並與眷村的「眷貓」攝影對話。

今天的活動由清水高中、大甲高中的吉他音樂會作開幕序曲，開幕式由鹿峰國小校長黃美玲主持，立委陳柏惟、台中市副議長顏莉敏、市議員王立任、陳廷秀、施志昌出席，協辦學校代表的清水高中校長黃偉立、中港高中校長簡崐鎰、 鹿峰國中校長林勝結也到場共襄盛舉。

今天的展覽、音樂會外，還有小願市集、眷村綠美化、清水眷村導覽等活動，清水眷村人潮不斷，鹿峰國小創作展負責指導的林美枝老師目前擔任教學組長，深耕陶藝教學多年，甫獲台中市推薦參加教育部109年藝術教育貢獻獎。

校長黃美玲表示，鹿峰的鯉魚山銜接著鰲峰山，是海線質樸又美麗的聚落，這次參展的五年級學生，利用回收物做素材，加上孩子特別的發想，製作出一系列令人流口水的「擬真美食 」；第二個主題是孩子初體驗「壓克力彩繪傘」，呼應清水傘廠的眷村風華；最後分享「學生陶藝社」繽紛的成果；另外，「眷貓」攝影展為林國義影像記錄園區裡貓的生活，將30件作品鑲嵌在錯擺的繽紛木椅上，讓民眾穿梭其中找貓貓、玩躲貓貓。

展覽一名稱：童藝．鹿峰國小創作展

展期：9月13日-11月15日，周一休館

時間：上午10時到下午5時30分

地點：清水眷村文化園區/小願藝樹館．美學空間

展覽二名稱：眷貓．林國義攝影個展

展期：9月13日-11月15日，週一休館

時間：上午10時到下午5時30分

地點：清水眷村文化園區／小願藝樹館．攝影空間

小願藝樹館秋季聯展，今天在台中市清水眷村文化園區展出。記者游振昇／攝影
小願藝樹館秋季聯展，今天在台中市清水眷村文化園區展出。記者游振昇／攝影

眷村 攝影 陶藝 音樂會 台中市 綠美化 藝術館

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