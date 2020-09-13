新課綱專業學分數倍增 師憂高中藝才生淪匠才

過去的高中美術班、音樂班可彈性規畫課程，108課綱首度將此類藝術才能班納入規範，教師認為這是藝才班學生發展受限的開始。尤其新課綱的音樂、美術班專業課程，比如樂理、素描等學分數，是原課綱的兩倍，一名北部音樂班教師表示，高中階段不宜培養匠才，否則學生腦袋裡「除樂譜沒有其他東西」，不一定有利往後發展。國內十個美術班發起連署，呼籲減少專業課程時數。

主管藝才班的教育部師資培育及藝術教育司科長彭寶澍說，新課綱的修訂經多道流程，當時也有高中教師代表參與其中，並非一人主意。目前課綱上路一年，時間還不算長，教育部目前擬持續觀望，再統一做調整。

我國每年約2000名高中藝才班學生，以今年簡章為例，共收2365名藝才生，美術班散佈在38所高中，約收1100人最多，其次是音樂班有28班約收800人，以及13個舞蹈班約收400人。另有一校開設戲劇班收30人。

108學年起，藝才班也開始要按照教育部頒定的課綱規畫課程，比較高中美術班和音樂班的專業課程學分數，從過去三年至少36學分，調整為至少60學分，新課綱舞蹈班更規定至少要設72學分專業課程。

國內10個高中美術班代表為此發起連署，呼籲教育部鬆綁藝才班學分規畫，專業課程學分從三年至少60學分，下修為至少48學分，並將學分挪到國文、英文等學科，讓美術班學生不只會畫畫，學科也能有所發展，確保學生未來多元進路順暢。

近1000人投入此連署，一名加入連署的桃園區藝才班畢業生說，他已從藝術大學畢業並出社會，現在反而因工作需要，回頭去學數學、物理常識，因為藝術創作終究需要廣泛吸收和運用各學科所學。另一連署畢業生也說，藝術發展不只單純仰賴技術訓練，思考深度同樣重要，他不支持藝才班提升術科時間。

一名參與連署者提到，目前藝術領域分支愈來愈多，以近年興起的新媒體藝術設計為例，需要大量的邏輯判斷，且涉及科技裝置製作，需要懂得如何接電路，美術班學科素養和藝術專業早已密不可分。

有關高中藝才班專業課程學分數提升，參與撰寫藝才領域新課綱的台灣師範大學音樂系副教授吳舜文說，藝才班的新課綱一路從國小發展到高中，高中教育是最後也最成熟的階段，以藝術專業發展為主軸。