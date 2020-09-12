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校園推廣潔牙 國中小學童齲齒率連6年下降

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
我國學童近六年齲齒盛行率分佈圖。圖／國教署提供
我國學童近六年齲齒盛行率分佈圖。圖／國教署提供

教育部表示，國教署近年以「含氟填溝有保障，潔牙少糖好口腔」為重點，支持學校強化校園口腔保健環境。按全國一、四、七年級學生口腔檢查結果，103至108學年度平均齲齒盛行率從65.58％下降到54.83％，每年平均下降兩個百分點。

國教署表示，104學年起辦理「學童口腔保健計畫」，輔導學校推動校園口腔保健，挹注口腔衛生專業資源，提升學校教師、學生與家長口腔保健的健康識能與生活技能。此計畫鼓勵學童餐後與睡前潔牙搭配含氟量1000ppm以上的牙膏、定期更換牙刷，並開始使用牙線，減少含糖食物攝取，定期拜訪牙醫師並接受第一大臼齒窩溝封填服務，使口腔衛生從小紮根，養成學童良好口腔生活習慣。

國教署說，口腔健康對於學齡兒童健康有直接影響，未來將持續落實「學童口腔保健計畫」，以多元方式推動校園口腔保健，提升全國校園對於學童口腔保健的重視度，讓學童齲齒率持續下降。

教育部

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