台東大學首座校園觀光工廠 完工啟用

國立台東大學與縣府合作歷時3年打造的「東部生物經濟中心先導工廠」完工啟用，未來將作為台東特色產品試量產與產業化的基地，同時也做為生技產業人才培育實習與教育訓練的場域。

東大產學營運暨推廣教育處長謝昆霖表示，先導工廠以生產線串聯為主要特色，建立基礎研究、產品開發、生產製造、檢驗品管、包裝充填，與至市場銷售的生技保健食品試生產平台。

台東大學自105年起與縣府合作，爭取花東基金補助9844萬元經費，執行東部生物經濟6級產業4.0計畫，107年將屋齡45年的體育館改建為先導工廠設置基地，歷時3年時間終於完工啟用。