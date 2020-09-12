實境解謎探索城市 青年讓台中老屋動起來

為鼓勵青年返鄉發展地方特色文化與產業，教育部青年發展署推動「青年壯遊點DNA」。一群學生參與此計畫並組成「台中舊城老屋動起來」團隊，他們發現台中中區有許多特色老屋，卻沒被好好保存及活化，於是設計兩天一夜的「實境解謎遊戲」，讓歷史建築變有趣，並推廣文化資產保存。

青年署表示，青年團隊打造兩天一夜的體驗活動，邀請在地達人導覽及街友「隱者」，透過客製化的城市探索指南，帶領青年沿途蒐集建築上特殊的文化符號，從中認識建築特色和背後的故事。他們更透過「舊城建築觀察速寫工作坊」，由在地達人分享速寫技法，讓青年們手繪記錄營隊中探索到的特色建築。

參與活動的青年董亦均說，他是台中人，兩天的營隊讓他更了解自己生長的環境與歷史，尤其在速寫工作坊體驗中，更能用不同的視角去看待平時習以為常的事物，對台中的未來有更多不同的想像空間。

青年署指出，此活動也帶領青年進入日治時期興建的「全安堂」，在古蹟中製作台中名產太陽餅。透過體驗了解在地獨特的糕餅文化，也能探索百年古蹟的歷史與創新。

團隊成員陳詠仁表示，從沒想過在畢業後能夠發揮所學，將舊街區重新活化，透過單點串連成一條美麗動人的故事線，希望未來有更多人能一起來挖掘台中中區的故事。