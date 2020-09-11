疫情影響 公費留考錄取生可申請暫緩1年出國

教育部每年舉辦一次公費留考，並於12月底放榜，錄取生三年內須申請到國外學校並出國，才能獲得政府獎助金。不過今年受新冠肺炎疫情影響，教育部國際司科長曾素貞說，2017年底錄取的考生，最遲於今年9月30日前要出國，教育部已開放這批學生申請暫緩一年出國。

按2017年的公費留考簡章，當年釋出20學群、76學門共115個名額，另外也首度新增新南向國家公費留考名額，新南向國家碩博士公費生首開缺10名，包括文史哲、政治、教育、藝術、區域研究等領域；最後錄取115人。

按教育部規定，2016年起公費留學獎助限定攻讀博士學位，但「藝術」學群及「建築、規劃與設計」學群部分學門之研究領域仍得攻讀碩士學位。勵學優秀公費留學、原住民公費留學及身心障礙公費留學三類特殊身分受獎生，則仍維持可選擇攻讀碩士或博士學位。