疫情打亂學海計畫 千名大學生交換獎學金沒地方花

受新冠肺炎疫情影響，教育部表示，鼓勵大學生出國交換實習的學海計畫每年選送5000人出國，但按今年8月31日統計，國內 128校共1281名學生受疫情影響，提早回國或延後出國，影響人數占三分之一。教育部開放獎助生延後出國到明年10月31日。

教育部次長劉孟奇說，學海計畫是非常久的計畫，當中包括學海飛颺計畫，提供成績優秀在學生出國獎助，另外還有學海惜珠計畫，補助對象是低收入戶學生。後來新增的學海築夢計畫，主要是鼓勵學生到海外進行專業實習。

教育部國際司科長曾素貞也說，出國研修是提升學生國際競爭力的關鍵，此計畫逐年提高核獎比率，今年獲獎助人數和經費都比往年高。

劉孟奇說，出國經驗有時候會帶來改變一生的影響，而如今受疫情影響，教育部開放獲補助計畫學生暫緩出國，維護選送生的權益。等疫情穩定、疫苗研發出來後，此計畫就會恢復，相關經費教育部都有保留下來。

曾素貞說，學海計畫因應疫情有做替代方案，包括安排已出國學生提早回來，還沒出國的學生則可暫緩出國到。獎助金可保留到明年10月31日，並視疫情調整期程。

教育部表示，為提升青年的國際移動力，拓展國際視野，教育部自1997年推動學海計畫，鼓勵青年學子出國研修或至國外專業實習，預算連年提升，累計受惠學生人數達3萬8053名，獲補助學生前往國家達84國。

教育部今天邀請四名學生擔任此計畫成果發表會講者，高雄科技大學學生林展瑜參加2018年學海飛颺計畫，前往日本長崎大學研修水產學，過程中進入研究室認識海洋生物身體構造，有機會搭乘學校實驗船至沖繩採樣各種海洋生物，除開拓本身的國際視野外，更紮實專業知能。

她表示，比起旅遊，交換生活讓她體驗更道地的日本。她交換期間同步進行論文相關研究，與指導老師討論實驗過程和流程，也在日本的研究室和日本人一起共事，體會日本人對專業的熱忱和執著。

林展瑜說，交換期間也曾遇挫折和辛苦的地方，讓她思考「為何要走這條路？」她當時沒學50音就去日本，發現能和當地人溝通很重要。還有廚藝很重要，因為日本食物的口味不一定適合台灣人，自行下廚的好處還包括能省錢。