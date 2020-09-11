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新課綱自主學習重中之重 學生組裝機械手臂切豆腐

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南女中自主學習課程，學生專注討論與研究，吸取新知。記者鄭惠仁／攝影
台南女中自主學習課程，學生專注討論與研究，吸取新知。記者鄭惠仁／攝影

課綱的自主學習課程可看到學生的探索、自制、研究能力，國內87%科系都採計，也成為能否錄取理想學系的重要學習歷程。南二中有學生利用自主學習研究切割豆腐的機械手臂，南女中學生研究主題五花八門，有學生組隊研究APP的設計，還有學生分析高學習成就學生的家長教養方式，老師都覺有趣。

新課綱為學生規畫彈性課程，其中有一項目是自主學習，規定學生必須上18小時自主學習課程才能畢業。去年新課綱啟動，部分學校已率先實施，但也發現未讓學生做好準備與規畫，因缺乏方向，加上沒打好基礎，效果未如預期，上課時有人睡覺或划手機。

台南二中去年就實施，但未開學前就先輔導學生認識自主學習並做好規畫，不過，第一學期仍僅有60幾人參加，到了下學期就有400多人；新學年起有300多人選課。秘書涂益郎表示，自組學習可個人也可找搭檔，有學生組隊研究購物網站，還為了研究而成立讀書會。高二學生黃元雋在高一時研究並組裝機械手臂，用來切割豆腐，展現不一樣的學習力。還有學生學出興趣，已經上滿18堂，高二又繼續修，問原因，學生說想完成自己的研究。

台南女中109學年度才開自主學習課程，校長鄭文儀表示，高一下學期時就先輔導學生做好規畫並提出研究主題，開學兩周來到教室巡堂，發現學生都努力在討論及找資料。教務主任胡瑞原說，學生研究的題目很多元，有8名學生為了拚多益綠色證書，組隊研究，但實際上，自主學習的重點不是拚證書，而是過程中的努力，同學間透過討論研究，提升相處能力等。也有學生研究優秀學生的教養，要了解家長怎麼照料孩子。胡瑞原說，學生原只要針對前幾名學生的家長照料方式做調查研究，他不介入，僅建議擴大母本數，這樣會較完整及客觀。

台南二中學生黃元雋利用自主學習課程，研究以機械手臂切割豆腐。圖／擷取畫面
台南二中學生黃元雋利用自主學習課程，研究以機械手臂切割豆腐。圖／擷取畫面
台南女中自主學習課程，學生專注討論，吸取新知。記者鄭惠仁／攝影
台南女中自主學習課程，學生專注討論，吸取新知。記者鄭惠仁／攝影

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