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小一新生爸媽教養60問 教部首贈親職手冊教戰

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
小一新生爸媽收到教育部首度贈發的新書「我和我的孩子」作為新生開學禮，協助親職增能。圖／取自教育部臉書
小一新生爸媽收到教育部首度贈發的新書「我和我的孩子」作為新生開學禮，協助親職增能。圖／取自教育部臉書

教育部這學期贈國小一年級新生「國王與國王」涉及同志議題引發各界議論，今年特別的是小一新生爸媽也收到教育部首度贈發的新書「我和我的孩子」作為新生開學禮，協助親職增能。

教育部長潘文忠表示，小一是新的學齡階段，縱使有著許多未知與挑戰，但孩子成長只有一次，稍縱即逝，從陪伴孩子的過程中，彼此扶持與共同成長，會讓家人之間關係更緊密。

教育部表示，「我和我的孩子」針對低、中、高年級家長共設計三冊，為能更貼近家長教養需求，從可能困擾家長的親職問題面著手，比如怎麼幫助低年級孩子適應學校生活與融入群體生活？如何培養中年級孩子的責任感？時間管理的能力或經常上網該怎麼辦？準備進入青春期的高年級孩子，擔心孩子長不高？會不會交到壞朋友？覺得與孩子之間的距離越來越遠等60個課題，讓家長快速有效的學習親職知能與技巧。

小一新生爸媽收到教育部首度贈發的新書「我和我的孩子」作為新生開學禮，協助親職增能。圖／取自教育部臉書
小一新生爸媽收到教育部首度贈發的新書「我和我的孩子」作為新生開學禮，協助親職增能。圖／取自教育部臉書
小一新生爸媽收到教育部首度贈發的新書「我和我的孩子」作為新生開學禮，協助親職增能。圖／取自教育部臉書
小一新生爸媽收到教育部首度贈發的新書「我和我的孩子」作為新生開學禮，協助親職增能。圖／取自教育部臉書
小一新生爸媽收到教育部首度贈發的新書「我和我的孩子」作為新生開學禮，協助親職增能。圖／取自教育部臉書
小一新生爸媽收到教育部首度贈發的新書「我和我的孩子」作為新生開學禮，協助親職增能。圖／取自教育部臉書

教育部 潘文忠

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