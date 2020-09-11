小一新生爸媽教養60問 教部首贈親職手冊教戰

教育部這學期贈國小一年級新生「國王與國王」涉及同志議題引發各界議論，今年特別的是小一新生爸媽也收到教育部首度贈發的新書「我和我的孩子」作為新生開學禮，協助親職增能。

教育部長潘文忠表示，小一是新的學齡階段，縱使有著許多未知與挑戰，但孩子成長只有一次，稍縱即逝，從陪伴孩子的過程中，彼此扶持與共同成長，會讓家人之間關係更緊密。