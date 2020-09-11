快訊

菲女成首見新冠肺炎確診產子 新生兒列接觸者安排採檢

惡保全密室囚少女妻送便當 恐還有4名少女受害

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全國唯一化石博物館學校 台南市左鎮光榮實驗小學掛牌

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
全國唯一的「化石園區學校」，台南市左鎮區光榮實驗小學今天掛牌。圖／台南市教育局提供
全國唯一的「化石園區學校」，台南市左鎮區光榮實驗小學今天掛牌。圖／台南市教育局提供

全國唯一化石學校！台南左鎮區光榮實驗小學今天由副市長許育典、教育局局長鄭新輝進行揭牌，宣示正式啟動。教育局表示，台南市推動實驗教育，原有仁德區虎山實小等7所實驗小學，109學年度起光榮國小加入實驗小學行列，是全國唯一的化石園區學校，學校與博物館能資源共享，以豐富的資源翻轉偏鄉教育，建構獨特學校課程。

今天揭牌典禮由光營國小學生演奏展現小提琴學習成果，以柯南主題曲象徵學校的自然探索理念，以古典樂曲歡迎各位嘉賓的蒞臨。副市長許育典表示，每一個孩子都有其獨特性，教育局持續推動實驗教育，促進教育的創新與多元發展，提供學生適性發展及提供家長教育的選擇權，展現市府打造創新、彈性與高品質學校教育之用心。

教育局長鄭新輝指出，光榮國小屬於偏遠地區學校，蔡坤良校長在任期滿8年後，爭取連任續留偏鄉，並且透過學校教師形成共識，自發性提出實驗教育理念、建構實驗課程、進行教學對話，轉型成為實驗學校，實踐「教育可以不一樣」的理念，更有機會成就每一個孩子。

教育局表示，光榮實驗小學為一所「校館合一」山林博物館小學，學校、自然史教育館和菜寮化石館共構為化石園區，長期為合作夥伴關係，早期校長身兼博物館館長職務，進行許多科學教育推廣活動，奠定園區良好發展模式。

在此基礎下，光榮國小轉型為實驗小學，以「School of the Future─未來學校、跨域、探索與創造」為發展主軸，積極營造「博物館即學校，學校即博物館」獨一無二的特色，透過自然、人文、戶外及嶄新的公民素養四主軸跨域探索課程，實踐學習的樂趣與夢想。

鄭新輝提到，108學年度台南市有4所實驗學校計畫期滿，全數提出續辦申請，包含發展海洋教育與藝文的光復實小，扎根西拉雅文化及山林教育的口埤實小，混齡、綠能及科普美學的文和實小，致力Eco School生態學校的虎山實小。4所學校都受市府評鑑通過，透過公辦公營實驗教育，鼓勵學校持續推動特色教育理念，解構與鬆綁教育體制並創新課程，為學生打造最佳的學習環境，同時也希望帶動更多相同理念的學校一起加入。

教育局 博物館 化石

延伸閱讀

台南營養午餐「只使用國產豬肉」 六都最便宜且最好吃

台南友善校園宣誓 黃偉哲：校園沒誰最大

全國海洋教育台南蟬聯特優 黃偉哲：建立海洋首都

台南9成公立國小遊戲場不符規定 教育局：2年內全改善

相關新聞

國二歷史刪三國、武則天 國教院：符合新課綱精神

108課綱上路，國二歷史從中國史改為東亞史，有教師批評三國史、武則天等內容都被刪除或簡化。研修課綱的國家教育研究院表示，...

私大招生不佳教師研究費擬打4折 教部：要先經教師同意

環球科技大學109學年傳出招生不理想，發給教師同意書，要求教師同意學術研究費打四折，也推出資遣方案。教育部對此表示，該校...

全國唯一化石博物館學校 台南市左鎮光榮實驗小學掛牌

全國唯一化石學校！台南左鎮區光榮實驗小學今天由副市長許育典、教育局局長鄭新輝進行揭牌，宣示正式啟動。教育局表示，台南市推...

王惕吾獎學金 9.16起申請

聯合報系文化基金會第廿七屆王惕吾先生新聞獎學金，十六日起受理申請。這項獎學金是為獎助對傳播事業發展有創新理念之優秀學生而...

新住民語 新課綱、語發法規定分歧

國家語言發展法將閩南語等本土語言列為國小到高中必修，但不包含新住民語，與教育部在一○八課綱將新住民語納入國小本土語言必選...

新聞眼／前瞻求快 把校園變升溫熱島

「班班有冷氣」的二三○億元預算已編好編滿，從冷氣機到電費補助，對準二○二二年二月底目標要全數搞定。花錢容易，但政策說做就做，真的前瞻了嗎？

雲縣66校新裝冷氣 全加裝「新風系統」

冷凍空調技師公會全聯會理事長周瑞法表示，「空調」不是裝上冷氣吹出涼風就了事，要兼顧室內空氣品質才健康，雲林縣已有六十六所...

沒有換氣 「班班有冷氣」恐共享病菌

行政院要讓中小學校園兩年內班班有冷氣，但專家說，目前窗型、分離式冷氣都沒有引入新鮮空氣的換氣功能，冷氣教室不僅二氧化碳濃...

本土語言依法納國小必修 排擠新住民語修課時數

國家語言發展法將閩南語等本土語言列為國小到高中必修，但不包含新住民語，與教育部在108課綱將新住民語納入國小本土語言必選...

選學區會影響人生？ 網友曝「現實情況」孟母三遷不是沒道理

不少父母為了子女有良好的教育環境，會選擇遷戶籍到明星學區，最有名的例子莫過於孟母三遷，對此，一名網友好奇詢問「選學區會影響人生嗎」，問題曝光後，眾人提出自己的看法。

【冷氣揭密／上】沒考量換氣需求 班班有冷氣成病菌培養皿？

行政院兩年內要讓中小學校園班班有冷氣，但專家說，目前不論窗型或分離式冷氣都是密閉循環，沒有引入新鮮空氣的換氣功能，開冷氣的教室不僅二氧化碳濃度會升高，容易想睡覺，咳嗽、打噴嚏的飛沫和廢氣都全班「共享」，不戴口罩反易傳染疫病，形同「病菌培養皿」，建議要再加裝內外換氣設備；但經濟部能源局表示，暫無採購換氣設備的打算，冷氣教室的使用規範將由教育部制訂。

繪本「國王與國王」涉同性議題 新北市圖：加提醒語後已上架

新北市立圖書館今天表示，45本「國王與國王」繪本加註「本書適合親子共讀或教師導讀」提醒語後，已上架在兒童區開放借閱或預約...

熱門新聞

沒有換氣 「班班有冷氣」恐共享病菌

南港國小百歲校友捐百萬 98歲還赴日恩師墓前上香　

環球科大傳砍學術研究費 教部要求學校說明

繪本「國王與國王」涉同性議題 新北市圖：加提醒語後已上架

本土語言依法納國小必修 排擠新住民語修課時數

我中央大學遙測三峽大壩 暴雨後淹水面積等同8個台北市

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。