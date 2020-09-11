快訊

菲女成首見新冠肺炎確診產子 新生兒列接觸者安排採檢

惡保全密室囚少女妻送便當 恐還有4名少女受害

國二歷史刪三國、武則天 國教院：符合新課綱精神

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
108課綱上路，國二歷史從中國史改為東亞史，有教師批評三國史、武則天等內容都被刪除或簡化。本報資料照片
108課綱上路，國二歷史從中國史改為東亞史，有教師批評三國史、武則天等內容都被刪除或簡化。本報資料照片

108課綱上路，國二歷史從中國史改為東亞史，有教師批評三國史、武則天等內容都被刪除或簡化。研修課綱的國家教育研究院表示， 新課綱國中歷史教育採大段落通史，以主題式的方式，貼近學生文化經驗及生活脈絡的庶民生活史，著重文化制度史及社會演變的關係，如語言文字、文化思想、科舉等一直到今天仍影響社會的歷史文化。

國教院表示，歷史科的目標不是訓練學生成為歷史專家，而是培養學生成為新世代的公民，了解自身存在的世界如何形成，更進一步理解當今台灣在世界的地位及角色，培養學生系統思維與全球視野，呼應課綱涵育新世代的公民素養的理念。

國教院說，國中歷史課綱並非刪除某些熟悉的歷史人物與事件，而是將焦點從過去的帝王史，轉移到歷史的因果關連、社會制度的變遷、民族文化的交流互動，及人民的日常生活。

108課綱

延伸閱讀

新住民語 新課綱、語發法規定分歧

國中歷史新課綱沒三國 李眉蓁：下一代要打電動才知？

國中新課綱為何中國史大縮水？ 潘文忠：非去中國化

新課綱周年 7成2學生感困擾

相關新聞

國二歷史刪三國、武則天 國教院：符合新課綱精神

108課綱上路，國二歷史從中國史改為東亞史，有教師批評三國史、武則天等內容都被刪除或簡化。研修課綱的國家教育研究院表示，...

私大招生不佳教師研究費擬打4折 教部：要先經教師同意

環球科技大學109學年傳出招生不理想，發給教師同意書，要求教師同意學術研究費打四折，也推出資遣方案。教育部對此表示，該校...

王惕吾獎學金 9.16起申請

聯合報系文化基金會第廿七屆王惕吾先生新聞獎學金，十六日起受理申請。這項獎學金是為獎助對傳播事業發展有創新理念之優秀學生而...

新住民語 新課綱、語發法規定分歧

國家語言發展法將閩南語等本土語言列為國小到高中必修，但不包含新住民語，與教育部在一○八課綱將新住民語納入國小本土語言必選...

新聞眼／前瞻求快 把校園變升溫熱島

「班班有冷氣」的二三○億元預算已編好編滿，從冷氣機到電費補助，對準二○二二年二月底目標要全數搞定。花錢容易，但政策說做就做，真的前瞻了嗎？

雲縣66校新裝冷氣 全加裝「新風系統」

冷凍空調技師公會全聯會理事長周瑞法表示，「空調」不是裝上冷氣吹出涼風就了事，要兼顧室內空氣品質才健康，雲林縣已有六十六所...

沒有換氣 「班班有冷氣」恐共享病菌

行政院要讓中小學校園兩年內班班有冷氣，但專家說，目前窗型、分離式冷氣都沒有引入新鮮空氣的換氣功能，冷氣教室不僅二氧化碳濃...

本土語言依法納國小必修 排擠新住民語修課時數

國家語言發展法將閩南語等本土語言列為國小到高中必修，但不包含新住民語，與教育部在108課綱將新住民語納入國小本土語言必選...

選學區會影響人生？ 網友曝「現實情況」孟母三遷不是沒道理

不少父母為了子女有良好的教育環境，會選擇遷戶籍到明星學區，最有名的例子莫過於孟母三遷，對此，一名網友好奇詢問「選學區會影響人生嗎」，問題曝光後，眾人提出自己的看法。

【冷氣揭密／上】沒考量換氣需求 班班有冷氣成病菌培養皿？

行政院兩年內要讓中小學校園班班有冷氣，但專家說，目前不論窗型或分離式冷氣都是密閉循環，沒有引入新鮮空氣的換氣功能，開冷氣的教室不僅二氧化碳濃度會升高，容易想睡覺，咳嗽、打噴嚏的飛沫和廢氣都全班「共享」，不戴口罩反易傳染疫病，形同「病菌培養皿」，建議要再加裝內外換氣設備；但經濟部能源局表示，暫無採購換氣設備的打算，冷氣教室的使用規範將由教育部制訂。

繪本「國王與國王」涉同性議題 新北市圖：加提醒語後已上架

新北市立圖書館今天表示，45本「國王與國王」繪本加註「本書適合親子共讀或教師導讀」提醒語後，已上架在兒童區開放借閱或預約...

U值媒／搞清楚 三國從歷史課消失真正原因是這！

真正的關鍵點在於九年一貫之後，教育部將國中的歷史、地理、公民三科整合為一科社會，然後一週只有三堂的課數可以上。想當然，這篇報導中的教授們各個都說的淋漓盡致，搞的中華文化跟西方琉璃世界一樣的喧嘩無上、精緻不已。不過我也必須挑戰他們這樣一句話「請試著到現場來教教看，而且以現行的課程基礎為準，不得超越國中一節45分鐘的上限，也不能超越一週一堂歷史課的約束，然後要能夠跟上教學進度，上課就要跟你在這篇報導中一樣的精彩絢麗，然後也要讓學生能夠聽懂、有興趣、回家能夠朗朗上口，長大後沒事還能把教授在課堂上說的天花亂墜、紙醉金迷的那些野史當作以後孩子的床邊故事，說給自己的孩子聽！」

熱門新聞

沒有換氣 「班班有冷氣」恐共享病菌

南港國小百歲校友捐百萬 98歲還赴日恩師墓前上香　

環球科大傳砍學術研究費 教部要求學校說明

繪本「國王與國王」涉同性議題 新北市圖：加提醒語後已上架

本土語言依法納國小必修 排擠新住民語修課時數

我中央大學遙測三峽大壩 暴雨後淹水面積等同8個台北市

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。