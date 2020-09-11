國二歷史刪三國、武則天 國教院：符合新課綱精神

108課綱上路，國二歷史從中國史改為東亞史，有教師批評三國史、武則天等內容都被刪除或簡化。研修課綱的國家教育研究院表示， 新課綱國中歷史教育採大段落通史，以主題式的方式，貼近學生文化經驗及生活脈絡的庶民生活史，著重文化制度史及社會演變的關係，如語言文字、文化思想、科舉等一直到今天仍影響社會的歷史文化。

國教院表示，歷史科的目標不是訓練學生成為歷史專家，而是培養學生成為新世代的公民，了解自身存在的世界如何形成，更進一步理解當今台灣在世界的地位及角色，培養學生系統思維與全球視野，呼應課綱涵育新世代的公民素養的理念。

國教院說，國中歷史課綱並非刪除某些熟悉的歷史人物與事件，而是將焦點從過去的帝王史，轉移到歷史的因果關連、社會制度的變遷、民族文化的交流互動，及人民的日常生活。