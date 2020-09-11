強化幼童車安全 屏東監理站攔檢娃娃車超載違規高

屏東監理站會同屏東縣警局、教育處，在屏東縣九如鄉執行幼童車及學童車接送車擴大聯合稽查，攔檢5輛學童接送車中，有3輛違規，分別是「補習班車輛未核備（更改車身顏色）」、「超載2人與超載8人」，違規比例達6成，稽查人員將依法開罰，超載部分開罰3000元，補習班車輛未核備開罰900元。

屏東監理站指出，道路交通安全規則第2條在9月4日修法上路，因考量幼童專用車座位的設計，無法提供未滿2歲兒童足夠與適當保護，已修正幼童專用車定義，為專供載運2歲以上未滿7歲兒童的客車，若被攔查到載未滿2歲的孩童或載已滿7歲以上的學童將開罰。

9日下午4點，屏東監理站會同屏東縣警局交通隊、教育處在九如鄉執行幼童車及學童接送車擴大聯合稽查，攔檢5輛學童接送車中，有3輛違規情形。

違規情況分別是「補習班車輛未核備（更改車身顏色）」、「超載2人及超載8人」，違規比例為60%，稽查人員已按相關條例處以罰鍰且限期改善，對業者宣導新法，提醒業者應持續重視學童行車安全，並以合格車輛依核定座位數接送學幼童。