大同國小代管嘉義縣立泳游池 防疫新生活學童快樂游

防疫新生活，新學年開學，嘉義縣學生又可上游泳課，縣府教育處將縣立游泳池，委由朴子市大同國小代為管理，原本上半年運作，因疫情關係延後，參與學校有大同國小、祥和國小，目前每周提供1000人次的游泳教學學生量，明年鄰近學校朴子國中也會加入。

疫情延後讓大同有更多的規畫及準備，暑假中試營運，相關準備到位，為提供更好的游泳環境，縣府特別補助經費聘請專業教練及合格救生員，結合學校優質行政團隊，進行完善規畫和準備，同時也把相關環境整理到位，開心迎接新學期游泳教學的到來。

大同校長周濟仁說，看到學童高興上游泳課，所有辛苦都值得，今年度參與學校有大同國小、祥和國小，明年度鄰近學校朴子國中也會加入，擴大縣內學生游泳參與率。