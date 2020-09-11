大同國小代管嘉義縣立泳游池 防疫新生活學童快樂游
防疫新生活，新學年開學，嘉義縣學生又可上游泳課，縣府教育處將縣立游泳池，委由朴子市大同國小代為管理，原本上半年運作，因疫情關係延後，參與學校有大同國小、祥和國小，目前每周提供1000人次的游泳教學學生量，明年鄰近學校朴子國中也會加入。
疫情延後讓大同有更多的規畫及準備，暑假中試營運，相關準備到位，為提供更好的游泳環境，縣府特別補助經費聘請專業教練及合格救生員，結合學校優質行政團隊，進行完善規畫和準備，同時也把相關環境整理到位，開心迎接新學期游泳教學的到來。
大同校長周濟仁說，看到學童高興上游泳課，所有辛苦都值得，今年度參與學校有大同國小、祥和國小，明年度鄰近學校朴子國中也會加入，擴大縣內學生游泳參與率。
教育處長陳添丁說，教育處這幾年一直努力將縣屬運動場域修整，體育館修繕，田徑場開放，同時為了讓老舊游泳池有新生命力，縣府預定年底將再投入數百萬元，進行設備改善及整修，爭取中央補助硬體設施修繕，希望縣立游泳池煥然一新，為縣內學校與縣民提供更好服務。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言