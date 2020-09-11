境外生趕不回來 台師大開學前6周安排線上學習

大學即將開學，教育部曾表示，有4.2萬名境外新、舊生未入境，目前約1.1萬名境外新、舊生申請來台，等於逾七成還沒提出申請。大學主管指出，政府太晚開放入境、班機難尋、排不到檢疫旅館都是原因。另也有學生選擇在母國實習，或因單次檢疫費用高昂、等同一學期學費，憂經濟負擔而繼續休學。

教育部統計，截至昨天實際入境8715名境外生，最近每天都有數百人返台。教育部長潘文忠前天表示，國際班機量受新冠肺炎疫情影響而受限，有些學生開學前不見得能回來，教育部已提醒各校持續啟動上學期的安心就學方案，提供選課、註冊等協助，保障學生受教權。

台灣師範大學還有276名學位生等著入境，國際長劉祥麟表示，台師大安排境外學位生最後入境日是10月10日，要先到校外防疫旅館居家檢疫14天，10月25日解除檢疫，已是開學後第六周。校方這六周提供學生線上學習課程，保障同學們的受教權，以及銜接11月中旬的期中考。

清華大學設國際學士班邁入第二屆，副校長戴念華說，該班今年擬收100人，現只來了四成，尚未入境的境外生以印尼生為多。清大位在新竹，當地衛生局核可的檢疫旅館也出現排隊潮，影響境外生返台時間。