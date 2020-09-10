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本土語言依法納國小必修 排擠新住民語修課時數

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
111學年起中小學生必修本土語言，教育部今年7月為此舉行課審會審議大會，37名委員出席討論新課綱總綱修訂草案，並交付各分組審議會進行討論。圖／教育部提供
111學年起中小學生必修本土語言，教育部今年7月為此舉行課審會審議大會，37名委員出席討論新課綱總綱修訂草案，並交付各分組審議會進行討論。圖／教育部提供

國家語言發展法將閩南語等本土語言列為國小到高中必修，但不包含新住民語，與教育部108課綱將新住民語納入國小本土語言必選項目之一不同。新課綱總綱課程審議會國小組成員為解決此問題，最近提議小一、小二先學本土語，小學三年級後才可選新住民語。如提案經課審大會通過，國家教育研究院須重新修改新住民語課綱。

但有新住民反對此提案，認為此制是鼓勵新住民子女忘本。

國教院課程及教學研究中心主任李文富說，教育部規畫的新課綱和文化部發布的語發法出現扞格，國教院將考量學習負擔，研議相關配套。

108課綱去年上路，本土語如閩南語、客家語，以及新住民語如越南語、印尼語等，被並列為國小語文領域必選，每周上一節課，學生可按個人意願選讀其中一門。不料課綱上路後語發法通過，規定閩南語、客家語、原住民族語、手語和閩東語必須是高中以下學校必修，但不包括新住民語。

一名課審委員說，按語發法規定，新住民若不修本土語言，不符語發法規定。不過語發法未規定學習強度，也就是沒有規定要修本土語言滿六年，或是可只修四年。小組上周五研議出配套，擬安排新住民子女小學一、二年級先學本土語言，小學三年級以後才可選新住民母語。

教育部長潘文忠日前指出，課審會目前是進行分組審查，算是初審階段，後續會將各組意見提到大會，再進行充分討論，最後做出決議。

此制將縮短新住民子女學母語時間，且新住民子女要先學本土語，再學媽媽的母語。金甌女中新住民語教師張婉貞批評此事是鼓勵新住民子女忘本，她表示，語言學習越早開始越好，小學是新住民子女學媽媽母語的重要階段，「台灣人也非人人都會台語，為何還要求新住民子女學？」

再論實用性，張婉貞說，台灣的官方語言是國語，其實只要會國語就能溝通，實在不須刻意撥出本土語言教學時數。

無論是本土語、新住民語納課綱，都面臨師資不足問題。全教總副秘書長、國小教師李雅菁表示，新課綱已上路半年，國小執行此制的方式有兩種，第一是全校在同一時段開設語言課程，由學生按選修科目跑班參加。但同一時間要有多名教師教課，涉及師資不足問題。第二種是由教師跑班，將選修的學生集中起來教課。但校內沒有哪個時段是所有人的空堂，最後只能用導師時間、午休來上課。

新住民 官方語言 108課綱 閩南語 教育部

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