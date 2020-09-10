選學區會影響人生？ 網友曝「現實情況」孟母三遷不是沒道理

不少父母為了子女有良好的教育環境，會選擇遷戶籍到明星學區，最有名的例子莫過於孟母三遷，對此，一名網友好奇詢問「選學區會影響人生嗎」，問題曝光後，眾人提出自己的看法。

原PO在「Mobile01」發文表示，「最近在婚姻版看到一個收入不錯的爸爸，在討論女兒上小學要去好學區的問題，我想請問鄉民經驗，好學區對人生成就影響真的很大嗎？」

貼文一出，多數網友認為好學區會影響人生，「跟強的人在一起，好像真的會強迫自己努力追上，久而久之也變厲害了」、「物以類聚，北部明星高中錄取前三志願就可看出學區重要」、「好學區影響真的很大，國中小是建立觀念的時期，國中小長歪就沒救了」、「學區挑單純不複雜的的確可以讓小孩免於被不當因素影響」、「近朱者赤近墨者黑不是沒有道理，若學區有較多品格不良的學生，我會考慮轉學區」。

但也有人指出，家庭教育才是應該注意的重點，「教育環境固然重要，但身教和家教才是重點」、「我覺得家庭因素影響會比較大」、「家教不好讀再好基本上也是枉然」、「很多小孩走歪路，與家庭有很大關係，老實說學校真的沒差」。