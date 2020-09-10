宋怡慧／上課方式新改變 新班級、選修課從日劇《名片遊戲》學破冰

方法對了，人際就破冰了

每次開學帶到全新的班級，抑或是多元選修課程，常常都困在如何讓第一次見面的氛圍變得活絡？讓同學能多認識彼此，甚至建立一個互助合作的網絡？只可惜，方法試過幾個，情況好像也不見好轉：有時是超尷尬的互望，有時是沒人要拿啟麥克風自我介紹，只好由我獨撐全場，最後還是以冷場說再見。

難道，真的沒有更好的方法嗎？就在苦惱的當下，八月SONG讀共備課程，邀請的吳昌諭老師，竟用一張白紙，簡單幾個步驟，就讓全場老師嗨翻天，帶出不一樣的上課儀式。

活動過後，我聯想到日劇《名片遊戲》的男主，為了讓節目獲得高收視率，從溫良謙和的節目製作人變成不擇手段的冷血之人。一位神秘男子出現，逼他在生死關頭之際，以尋找名片的遊戲為自己找到活路。男主從一次又一次尋找名片的回顧中反省自己過往的所作所為，最後從渣男變身慈父的結局。的確，如何讓孩子定位自己，並寫下自己是誰，甚至與別人好好介紹自己這個儀式，實在太重要了。於是，我和展浩老師，試著調整內容與順序，開始帶入自己的課室實踐——我們相信：方法對了，人際就破冰了。

Song你一張名片，請和我做朋友

1.課前，我先把不同顏色的A4紙對裁，並準備好一盒彩筆，放上水晶音樂，讓環境變得溫馨友善。

2.上課時，孩子們魚貫而入，事先把位置分好，一組四人，不同班級、性別，讓他們能透過名片破冰，從陌生到熟悉，成為閱讀新夥伴圈。

3.接著，透過簡報及個人名片示範，請學生拿起彩筆，在紙張上依序寫下三個重要的項次：

(1)寫下名字：父母為你命名的美麗心情，透過字體表現自己對名字的想像。

(2)畫下三個ICON：學生喜歡以圖像代替文字，因此，圖像可以諧音法，強化自己名字的意象，也可以用譬喻法，用圖案代表文字傳遞的意義與情感。

(3)寫下金句：金句代表你人生履歷的做事方針，或是個人信念。例如，我特別喜歡《零秒出手》說的：「如果鍥而不捨地持續相信下去的話，或許就能看見──只有堅信到底的人才能看到那閃閃發亮的東西。」

圖／宋怡慧提供

4.一見鍾情自我介紹：完成個人名片，就是一見鍾情時間，你可以找一位想放心與他分享自己名字故事的夥伴，兩兩一組，從介紹自己名字的由來、寓意、金句到傾聽他人名片，後把對方的名字記在心裡，收下他的名片，並給予一個祝福或鼓勵。

圖／宋怡慧提供

5.紅點貼紙時間：由夥伴協助把對方的名片，貼到空白人脈牆面上，並向他人介紹自己的夥伴，讓班上同學更認識自己的夥伴。接著是三分鐘自由安靜閱讀人脈牆的時間，發放到每個同學手上的紅點貼紙，就能貼到自己最喜歡的一張名片上，用紅點貼紙表示自己內心的欣賞，以示大大讚賞。

圖／宋怡慧提供

圈粉不用上萬，圈對人你就火紅了

小小的破冰活動，讓學生透過一張名片開始行銷自己，動手建立自己的人脈資產，善用自製名片登上友誼的舞台。原來，名片讓你交到朋友，還可以讓你成為人氣王。

名片代表的不只是頭銜，還有自己對名字與人生想像的連結。

課程中，我對孩子說：「你的名片超漂亮，真是太有創意了，未來有機會變成紅點大賞的設計師。」這時候，學生竟又拿起畫筆，補了幾筆，寫了幾個字。當你懂得賞識孩子，孩子也開始看重自己。課後，學生跑來向我道謝，並告訴我，自己原本是不小心選修這堂課，現在因為這個不小心，開始期待未來的19節課了。

孩子送給你的，常常是你無法想像的驚奇世界。上課不用名師頭銜，能改變學生學習的就是好課，一如圈粉不用上萬，圈對人你就火紅了。我記得，自己在一次挫敗過後，看到這樣的文字：與其生氣，不如爭氣；與其抱怨，不如做事。看到過去課堂死氣沉沉的模樣，透過一個簡單的設計與改良，孩子從羞澀靦腆到侃侃而談，大方為夥伴拉票、行銷的可愛模樣， 讓我體會到：其實課程的設計要從學生的需要開始，從學生的課堂表現，我看到教與學之間的距離拉近了。

真正的失敗是我們放棄挑戰的自己，只要願意改變，就能看見轉變的契機。