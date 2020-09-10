實驗教育機構 將納師資生實習場域

國內近年掀起實驗教育熱，不只實驗學校如雨後春筍，非學校型態實驗教育學生數也大增。教育部最近修法，首度把非學校型態「實驗教育機構」納入師資生實習場域，讓師資生可接觸多元實習教育類型；但草案也規定，師資生若違反「教師法」符合不適任教師認定標準，終身不得聘為教師。

教育部修正「師資培育之大學及教育實習機構辦理教育實習辦法」，草案正在預告中。教育部師藝司司長鄭淵全指出，此次修法最大變革在於，師資生過去要在實驗教育場域實習，僅限學校型態實驗教育，但考量國內非學校型態實驗教育學生數日益增長，因此放寬納入非學校型態實驗教育機構。

但鄭淵全也說，草案明定，此類實驗教育機構必須通過實驗教育評鑑，且各教育階段學生總人數超過卅人。草案預計十月實施。

根據現行規定，實驗教育分為學校型態及非學校型態，前者如實驗學校，也與普通學校有不一樣的教育主張。後者分為個人、團體及機構，個人如在家自學；多位家長共同聯名申請屬團體；機構則是非營利法人所辦，一般是有特定目的基金會或協會，例如台北市文化基金會所辦的台北市影視音實驗教育機構（ＴＭＳ），鎖定培育影視音產業技術人才。

教育部統計，各教育階段的非學校型態實驗教育學生數近年以倍數成長，從一○四年三六九七人，到一○八年達八四二五人，成長逾一點二倍；其中以個人實驗教育（在家自學）的人最多，占近半數，機構實驗教育則占三成五，約二八六○人。

草案也規定，師資生若符合教師法「不適任教師」的認定標準，終身不得聘為教師。且由於師資生在實習期間，可能擔任代理代課教師或行政人員，為避免執法怠惰，草案賦予師培大學或教育實習機構有通報不適任教師的責任。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，師資生的培育應多管齊下。但實驗教育不論是學校型態或非學校型態，都有少數成效不透明，甚至不滿一年就退場，這些單位是否適合師資生前往實習，有待觀察。全教總也呼籲教育部，建立實驗教育的監督機制。