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開學在即不到3成境外生返台 潘文忠：納入安心就學方案

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
多數大專校院都將於下周一開學，教育部統計，目前約1.1萬名境外新、舊生申請來台，逾七成還沒回來。本報資料照片
多數大專校院都將於下周一開學，教育部統計，目前約1.1萬名境外新、舊生申請來台，逾七成還沒回來。本報資料照片

多數大專校院都將於下周一開學，教育部表示有4.2萬名境外新、舊生未入境，目前約1.1萬名境外新、舊生申請來台，等於逾七成還沒提出申請。教育部長潘文忠今天表示，國際班機量受新冠肺炎疫情影響而受限，有些學生開學前不見得能回來，教育部已提醒各校持續啟動上學期的安心就學方案，提供選課、註冊等協助，保障學生受教權。

教育部統計，截至昨天實際入境7772人，最近每天都有數百人返台。除潘文忠提到的班機有限，陸續有大學主管指出，當中有學生選擇在母國實習，或因單次檢疫費用高昂、等同一學期學費，憂經濟負擔而繼續休學。另也傳出少數學校因填錯境外生申請資料，導致境外生暫時無法入境。

至於已返台的境外生，潘文忠表示，學生都要居家檢疫14天，這部分謝謝衛福部除原本的500間中央檢疫場所，又增加500間，總共1000間，及時提供境外生檢疫場所。各大學目前使用房間數已超過600多間。

境外生若開學前未返台或仍在檢疫，潘文忠表示，一率請各校納入安心就學方案。按教育部公告，此方案要求各校提供報名入學考試、報到、保留入學資格的彈性；學生選課不一定要多，不受該校最低學分數限制；上課請假、休學等申請都可透過線上進行。另也要求各校啟動關懷輔導措施，了解學生身心狀況、建立回報機制，但也要維護學生隱私。

因應即將到來的開學日，教育部9月8日也正式發函給各大學校院，告知開學後的防疫細節。潘文忠說，國內疫情相對平穩，防疫措施近似上學期。學校可視校園環境採取彈性作法，於人員出入密集地點進行體溫量測，並落實課堂點名。大型集會或課堂上，如無法維持社交距離，應戴口罩。教室開空調時可同時開對角處各一扇窗來保持通風。外人若要入校，應採實名制入場。

另有大專校院接到姊妹校學生想來台的申請，國內也有大學生盼出國交換。潘文忠說，教育部並未禁止交換，國內各校師生若有出國計畫，各校應建立審核過程，確認申請者有出國的必要性，一切以防疫和安全為原則。

教育部 潘文忠 出國

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