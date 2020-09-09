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民團籲審書納家長代表 教部：將評估合宜性
教育部送小一新生繪本「國王與國王」惹議，爭議延燒至今第六天，全國家長會長聯盟今舉行記者會，要求教育部公布選書和審書制度，讓流程透明化。未來無論圖書、教科書、輔助教材的審查，都必須有家長代表參與。如選書不符合課綱議題指標的適齡專業認定，應主動收回該書。
教育部對此表示，未來也將評估納入家長代表的合宜性。此贈書案主要為提供學生課外閱讀的多元文本，引導孩子養成閱讀的習慣，並透過閱讀瞭解多元的世界。本案審書委員組成包含教授學者一名、國中或國小校長一名、國中或國小教師兩名及民間團體、兒童文學作家或評論家一名，有一定代表性，且本身多是家長。
國教署說，為落實國中小學生閱讀習慣扎根，2014年起辦理「國民中小學新生贈書與閲讀推廣計畫」推展家庭閱讀習慣，每學年辦理小一新生閱讀推廣活動，108學年度更擴大為贈送國中小新生人手一本適齡圖書。109學年度採購圖書總數為40.9萬冊，選定國中小100本好書，並隨機發放每個國中小新生。
這事件起因於教育部推廣閱讀教育，這學期贈小學一年級新生「國王與國王」，繪本描述王子繼位要選公主，但對推薦對象都不感興趣，反而喜歡當中一個公主的哥哥。教育部對此表示，學生若有需求，可在9月11日前以「加退書」方式更換書籍。
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