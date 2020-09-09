「國王與國王」繪本反同跳腳 婦團籲教部堅守性平精神

針對反同團體今上午以家長名義召開記者會，抨擊教育部讓「國王與國王」繪本進入校園，要求全面下架。對此，婦女新知基金會表示，教育部在尚未主動說明以消彌家長疑慮前，就先對外承諾學校可以退換書，除打擊製作優良繪本與教案的廠商外，也讓孩子們失去學習性別平等與尊重多元的機會，更呼籲教育部堅守性別平等教育精神與立場，主動說明並破除錯誤訊息傳聞，消彌疑慮。

司法院釋字第748號解釋施行法（同婚專法）已於去年5月上路，根據內政部統計，截至今年5月全台已經有4021對同志伴侶登記結婚；台灣同志家庭權益促進會也指出，全台灣早就有超過300組同志家庭，養育著數百位子女。

婦女新知認為，如何深化社會對於多元家庭的了解，帶領學童從日常生活中認識與接納同志家庭的存在，進而修正現有性別二分家庭圖像與學習溝通與應對方式，已經是教育現場第一線的老師們不能逃避且必須加緊補上的功課之一。

婦女新知表示，過去教育文本偏重異性戀家庭而忽略他們，已經有不少家長出面呼籲與抗議，婦女新知也多次在記者會中呼籲，學校應落實性平教育法精神，主動提供不同性別與性傾向學童適切的教育資源、減少性別霸凌，保障所有學童的受教權。

然而，反同團體卻背道而行，不斷釋放錯誤訊息、打壓並且阻擾性平教育的推動，現在又刻意拿「國王與國王」這本繪本開刀，要求學校不能使用該繪本、圖書館下架，以性傾向在課綱中應屬小學高年級才教的說法誤導民眾，營造出不適齡的錯覺。

婦女新知解釋，根據WHO Regional Office for Europe and BZgA在性教育標準指出，每個孩子的身心發展速度不同，所謂的適齡性並非一刀切的規定幾歲才能教，教育者在面對此議題時，應直面依照孩子的發展狀況與需求，採用其能夠了解的語言與教學方式，讓其了解相關議題。

不僅如此，12年國教「生活課程」領域課綱中亦明確指出，小學低年級開始，教師應當引導學童經由生活中的體驗與探索、理解與欣賞、溝通與合作等學習歷程，提升其對周遭人、事、物與環境的覺知及互動能力，增進其適應生活及改善生活的態度、知能及實踐的能力，也就是說，性別平等教育在這個時期的教育重點，應該放在理解性別與家庭的多元性，覺察同志、單親、隔代等多元家庭存在的事實，建立性別平等的價值信念，消除偏見與歧視。

過去同志家庭相關的教材與合適繪本難尋，不少教師與家長詢問該如何切入與開始討論相關議題。

婦女新知表示，肯認教育部主動選用多元家庭繪本的創新與努力，也樂見身為第一線的教師與家長善用繪本，透過說故事的方式，協助學童了解世界上有不同的家庭型態。

最後，婦女新知呼籲，反同團體莫以家長名義代言所有家長，繼續阻擾性平教育推動，散布不實謠言；教育部則應堅守性別平等教育精神與立場，主動說明並破除錯誤訊息傳聞，消彌家長疑慮，並盡快舉辦相關教案研習與拍攝教學影片，示範如何透過相關繪本，協助學童了解性別與多元家庭概念，並鼓勵家長同步深化性平教育。