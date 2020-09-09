教部贈書「國王與國王」惹議 譯者：只要了解 就不恐懼

教育部贈送給國小新生書籍「國王與國王」，因涉及同性婚姻，引發部分家長團體反彈，要求將書退回、下架。彩虹平權大平台今偕同家長團體召開記者會，不分異同的家長站出來為多元友善教育發聲，高喊「適齡選書假議題、包裝恐同真騙局」，主張唯有認識才能避免歧視、偏見，學會看見及尊重差異。

「國王與國王」譯者林蔚昀今也現身力挺繪本。她坦言，年輕時曾因為不瞭解同志議題而歧視同志，直到16歲認識第一個同志朋友，才發現對方和她並沒有不同。等她自己當母親，想跟孩子談論同志、性別平權，說起來容易、做起來卻難，接下「國王與國王」翻譯後，才有機會跟小孩聊平權 。

林蔚昀表示，人會對陌生事物感到害怕，擔心，但只要了解，就不會感到恐懼 ，「我都走過這個過程，相信其他家長也可以！」 她認為，台灣有很多很好的性平讀物，性平路上大家一起走，我們會走得更好。

高雄市權人教愈家長協會理事長顏任儀則指出，性平教育不可怕，對議題恐懼的家長希望多元性別議題在校園零檢出，相當不妥，歧視的言論才需要零檢出；民進黨立委范雲也說，希望多元性別議題零檢出的語言就是歧視，試問若有人要求原住民、閩南議題零檢出，原住民、河洛人的朋友聽了作何感受？真正應該零檢出的是歧視性的語言與態度。

范雲進一步指出，其實社會上有這樣的家長並不奇怪，34歲以上的成年人在學校體制受教育期間，並未受過性別平等教育，因為不理解，心生恐懼，才會出現歧視。教育部要做的是讓家長一起學習性平教育。她也呼籲花蓮縣政府、新北市政府，退回繪本並不是教育跟溝通的方式，應拿出教育理念，解釋讀本背後的正向意義，請求家長跟老師偕同閱讀，而不是退還。

台灣同志家庭權益促進會講師、台南同志家長小釩說，身為四寶媽，今天能站在這裡不容易，她最大的孩子就讀小五，學校導師非常接受同志家庭，她也教導孩子要有多元包容觀點，世界上很多不同的家庭，有雙親、單親、隔代或機構教養，不代表誰好、誰不好，現在有團體要求零檢出，要讓這些同志家庭的孩子怎麼想？「我們也有我們存在的人權。」

新北市國小教師紀老師則說， 學習本就是從學生生活經驗出發，一間教室裡面，有多元家庭與特質的存在，教育要做的是接住每一個獨特珍貴孩子的需求，而不是排他，培養孩子擁有這樣的高度跟素養。

昔日帶領愛家公投適齡性平教育公投提案領銜人曾獻瑩緊接著開記者會，呼籲教育部遵守公投結果，不讓同志教育進入國中小，更應全面回收此書，曾獻瑩表示，此書最大問題是洗腦孩子對婚姻家庭的夢想與願景，恐怕影響孩子一生。