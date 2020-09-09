酷課雲點閱破3200萬次 柯文哲與7縣市合作共享線上資源

受疫情影響，台北酷課雲點閱人次已達3200萬人次，再創新高。台北市長柯文哲今天出席教育局與7縣市簽署「線上教學資源合作備忘錄」記者會。柯文哲說，台北酷課雲聯盟今年再增台中市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、台東縣、雲林縣及連江縣等7縣市，已有13個縣市加入。藉由全台最好老師開設線上特色課程、或與在地大學合作開課，不僅互利，也藉此改變台灣的教育面貌。

酷課雲從4年前開始建置，去年開始，陸續與嘉義縣、基隆市、新竹市、嘉義市、屏東縣及花蓮縣6縣市合作，今年再度增加台7縣市，柯文哲說，為讓線上課程使用順利，其實台北市從2年前開始、斥資16億元，進行智慧校園硬體建設，236每校建置光纖網路；教室有Free Wifi；標準配套三個網路出口；4千教室有85寸觸控螢幕；國小3年級以上使用iPAD等。

柯文哲說，台北酷課雲也是從4年前就開始準備上線，但從一開始影片一鏡到底，今年影片也開始精進，有學生互動。但疫情之前，酷課雲的使用率不高，但今年疫情學生停課緣故，今年的點閱率，幾乎是過去4年總和，點閱率已達3200萬人次。

北市教育局科長陳秉熙表示，2020後疫情衝擊下，酷課雲瀏覽量呈現報復性成長，3月起，每個月成長約150萬人次，相較疫情發生前成長2至3倍。為與全國共享數位學習資源，幫助學生實踐自主學習的數位學習國家隊，台北市陸續與全台其他縣市合作，共享台北酷課雲平臺，提供彈性與多元的學習模式。

柯文哲也提到，線上教學的好處就是能將一些稀有課程，放上網路讓全台的學生學習，甚至線上教學時，老師可以透過分割螢幕，容易發現哪一個打瞌睡，柯認為，這次的防疫也改變了遠距教學的課程設計，未來老師的角色並非在課堂上課，而是學生自己看影片，依照速度調整，老師主要是解惑，而線上課程的出現也將大幅改變教育的教學模式。

教育局表示，台北酷課雲今年合作的縣市中，嘉義縣竹崎高中「數學繪圖軟體應用與設計」及國立苗栗高中「BOOK思『議』：閱讀思辨與邏輯」教師開設優質課程，已讓北市學生能共享外縣市的學習資源。