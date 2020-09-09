影／教部送小一新生同志繪本惹議 家長籲建立審書制度

教育部送小一新生繪本「國王與國王」惹議，爭議延燒至今第六天，今天有三個民間團體舉行記者會討論此事。全國家長會長聯盟要求教育部公布選書和審書制度，讓流程透明化。未來無論圖書、教科書、輔助教材的審查，都必須有家長代表參與。如選書不符合課綱議題指標的適齡專業認定，應主動收回該書。

按108課綱性平教育規畫，國民小學主題包括認識生理性別、性傾向、性別特質與性別認同的多元面貌等。全國家長會長聯盟理事長潘品睿說，「國王與國王」太刻意描述超越男女的性別定義，不適合給低年級學生讀。

新北市中小學家長協會副理事長李文良表示，呼籲教育部不要再為多元而多元，小一的孩子懵懂、純潔，此繪本反而混淆視聽。高雄市家長協會理事長洪志和也說，這年紀的小孩教什麼就是什麼，家長當然願意陪讀，但拿錯誤的書讓家長陪讀，「有沒有搞錯？」

這事件起因於教育部推廣閱讀教育，這學期贈小學一年級新生「國王與國王」，該繪本描述王子繼位要選公主，但對推薦對象都不感興趣，反而喜歡當中一個公主的哥哥。教育部對此表示，學生若有需求，可在9月11日前以「加退書」方式更換書籍。

教育部國教署表示，為落實國中小學生閱讀習慣扎根，2014年起辦理「國民中小學新生贈書與閲讀推廣計畫」推展家庭閱讀習慣，每學年辦理小一新生閱讀推廣活動，108學年度更擴大為贈送國中小新生人手一本適齡圖書。109學年度採購圖書總數為40.9萬冊，選定國中小100本好書，並隨機發放每個國中小新生。

國教署說，此計畫選書都邀集專家學者評選，從近五年曾獲國內外相關出版獎項的圖書中，分別評選適合國小新生閱讀的優質圖書，審書委員組成兼具公平謹慎、多元平衡審查觀點。

國教署表示，「國王與國王」是文化部公告的「第41次中小學生讀物選介」，是一介紹多元差異的繪本。該書表達的意義是愛無界限，理解差異，尊重不同。愛不能勉強，更不是控制。另提供情感教育，讓孩子了解感情受挫可以怎麼處理。

教育部指出，該書也顛覆傳統童話框架，擴大孩子包容心與視野想像。畫風輕快內容幽默簡單，是孩子初步接觸多元文化的首選繪本。