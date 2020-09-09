企業攜手球星贈百萬元球具 台中市9所學校受益

疫情肆虐全球，職業體育聯賽幾乎全部停擺，球星也撥空投入公益活動。在立法院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅、台中市議員謝志忠牽線下，合作金庫銀行董事長雷仲達今日與台灣羽球選手周天成、王子維、李哲輝等人，到新社國小捐贈台中市9所學校共百萬元球具，蔡其昌、謝志忠更與球星切磋球技對打，兩人與球星對打多時都未掉分，甚至還得分，讓大家頻讚蔡、謝兩人「有偷練！」

全球疫情嚴峻，世界羽球總會BWF(Badminton World Federation)自今年3月中打完全英羽球公開賽後就陷入停擺，儘管BWF試著要在8月復賽，但各國防疫政策不同，加上球員又從四面八方飛去參賽，防疫管控更難，因此台灣羽球選手也在練球之餘撥空投入公益活動。

合作金庫銀行董事長雷仲達今日贊助台中市新社國小、西苑高中等9間學校共540打羽球、90支高級球拍、200雙襪子、200雙防護性小腿襪；球星周天成個人則捐贈100個按摩滾筒。

蔡其昌表示，肯定合庫銀行對基層運動的支持，期盼作為照顧基層運動的領頭羊，拋磚引玉吸引更多的企業願意來幫助這些基層的孩子，未來才會有更多的周天成、王子維、李哲輝等世界球星誕生。

立委張廖萬堅說，有機會共同為基層羽球奉獻心力，希望讓小球員們可以無後顧之憂的來運動。