快訊

影／加利科技移工月薪高達9萬 勞檢處要調查是否違法

參院議長訪台丟中國訂單 捷克富商挺：700萬鋼琴我來接

聽新聞
test
0:00 / 0:00

企業攜手球星贈百萬元球具 台中市9所學校受益

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌、台中市議員謝志忠與球星對打羽球切磋球技。圖／蔡其昌服務處提供
立法院副院長蔡其昌、台中市議員謝志忠與球星對打羽球切磋球技。圖／蔡其昌服務處提供

疫情肆虐全球，職業體育聯賽幾乎全部停擺，球星也撥空投入公益活動。在立法院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅、台中市議員謝志忠牽線下，合作金庫銀行董事長雷仲達今日與台灣羽球選手周天成、王子維、李哲輝等人，到新社國小捐贈台中市9所學校共百萬元球具，蔡其昌、謝志忠更與球星切磋球技對打，兩人與球星對打多時都未掉分，甚至還得分，讓大家頻讚蔡、謝兩人「有偷練！」

全球疫情嚴峻，世界羽球總會BWF(Badminton World Federation)自今年3月中打完全英羽球公開賽後就陷入停擺，儘管BWF試著要在8月復賽，但各國防疫政策不同，加上球員又從四面八方飛去參賽，防疫管控更難，因此台灣羽球選手也在練球之餘撥空投入公益活動。

合作金庫銀行董事長雷仲達今日贊助台中市新社國小、西苑高中等9間學校共540打羽球、90支高級球拍、200雙襪子、200雙防護性小腿襪；球星周天成個人則捐贈100個按摩滾筒。

蔡其昌表示，肯定合庫銀行對基層運動的支持，期盼作為照顧基層運動的領頭羊，拋磚引玉吸引更多的企業願意來幫助這些基層的孩子，未來才會有更多的周天成、王子維、李哲輝等世界球星誕生。

立委張廖萬堅說，有機會共同為基層羽球奉獻心力，希望讓小球員們可以無後顧之憂的來運動。

合作金庫銀行董事長雷仲達說，善盡企業社會責任，奉獻企業之力來支持台灣基層體育紮根，合庫今年下半年將陸續於嘉義、台中、台南、台東舉辦棒球、桌球及羽球等公益活動，使熱愛棒球、桌球及羽球的國小球隊學童，能近距離與合庫球隊的國手們一同交流學習。

合作金庫銀行董事長雷仲達今日與台灣羽球選手周天成、王子維、李哲輝等人，捐贈台中市9所學校共百萬元球具。圖／蔡其昌服務處提供
合作金庫銀行董事長雷仲達今日與台灣羽球選手周天成、王子維、李哲輝等人，捐贈台中市9所學校共百萬元球具。圖／蔡其昌服務處提供

台中市 蔡其昌 公益活動

延伸閱讀

影／大安觀海橋自行車路網改善開工 盧秀燕、蔡其昌互謝

改善台中市偏鄉學校廚房設備 蔡其昌爭取近億經費

蔡其昌爭取2000萬 改善大甲地區路平孔蓋調整

羽球／排名賽闖混雙會內賽 王子維自己喊鬧

相關新聞

影／教部送小一新生同志繪本惹議 家長籲建立審書制度

教育部送小一新生繪本「國王與國王」惹議，爭議延燒至今第六天，今天有三個民間團體舉行記者會討論此事。全國家長會長聯盟要求教...

廣達、宏碁、聯發科攜手Google 推教育數位轉型計畫

廣達（2382）、宏碁、聯發科與Google，於今（9）日共同宣布，啟動「台灣教育數位轉型」計畫，捐贈500台Chrom...

科學素養、法庭教案 8高中獲教學卓越獎

教育部昨公布今年度教學卓越獎高中組得主，有八所學校獲金質獎或銀質獎。呼應一○八課綱新增的高二「探究與實作」課程，今年得主...

企業攜手球星贈百萬元球具 台中市9所學校受益

疫情肆虐全球，職業體育聯賽幾乎全部停擺，球星也撥空投入公益活動。在立法院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅、台中市議員謝志忠牽線...

拔菜總部向潘文忠求婚 盼教部停止同志教育

名為「全民拔菜總部」的團體今天到教育部門口向潘文忠求婚，舉牌高喊「潘文忠，嫁給我，你也可以成為國王了」，諷刺教育部這學期...

學生留言給老師可抽千元禮券 基隆3500教師可獲5好禮

今年9月28教師節快到了，基隆市政府準備5大好禮向老師致謝，凡是基隆市屬高中、不分公私立的國中、國小、幼兒園老師、教保員...

引進芬蘭教育！台中「星光國際實驗教育」走務實風

台中市這學期新設一所「星光國際實驗教育機構」，創辦人黃祖兒很愛孩子，她10多年前為了孩子「孟母三遷」移居台中並投入教育辦...

歷史課本略過三國 國教院：符合課綱不會要求增減

部分出版社編撰的國中歷史教科書，刪減許多中國史內容，包括「三國」被略過，引發爭議。國家教育研究院今天表示，只要符合108...

109年教學卓越獎名單公布 桃園6校入選

109年度教育部教學卓越獎獲獎名單公布，桃園學校共有6所入園，包括幼兒園2所、國小1所、國中2所及高中1所，課程都獨具特...

國中新課綱為何中國史大縮水？ 潘文忠：非去中國化

本報今天報導，國中歷史新課綱，中國史大縮水，且課綱「略古詳今」的原則，使得不少教科書刪減三國鼎立、魏晉南北朝，連平民皇帝...

教育部小一贈書「國王與國王」惹議 潘文忠：尊重差異

教育部贈送給國小新生的書籍中，其中一本「國王與國王」涉及同性議題，引發反同團體到教育部抗議。教育部長潘文忠今天表示，此書...

探究實作課闖出特色 8高中獲教學卓越獎

教育部今天公布109年度教學卓越獎高中組，今年共19所學校進入複選，最後有八所學校獲金質獎或銀質獎，金質獎可獲得新台幣6...

熱門新聞

國中新課綱省掉「三國」國中生：打手遊就好啦！

上級要求處理威權象徵 萬來國小蔣公銅像關籠子惹議

國中新課綱為何中國史大縮水？ 潘文忠：非去中國化

超心疼！國一女兒問「會討厭我同學嗎」 媽媽一聽對方身世都鼻酸

不滿招生名額縮減 交大資管所長向立委陳情

教育部小一贈書「國王與國王」惹議 潘文忠：尊重差異

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。