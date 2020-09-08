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學生留言給老師可抽千元禮券 基隆3500教師可獲5好禮

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
學生留言給師有機會抽千元禮券，基隆3500教師可獲5好禮。記者游明煌／攝影
學生留言給師有機會抽千元禮券，基隆3500教師可獲5好禮。記者游明煌／攝影

今年9月28教師節快到了，基隆市政府準備5大好禮向老師致謝，凡是基隆市屬高中、不分公私立的國中、國小、幼兒園老師、教保員共3500位均能領取300元禮券。特別的是，還有一項臉書傳愛活動，學生只要在臉書留言給老師，學生就有機會參加抽千元禮券，共有10張的機會。

市府教育處長林祝里指出，今年市府為感謝老師平日的辛勞，準備5大好禮，第一禮是提供每一位市屬學校教師300元敬師禮券；第二禮是和遠見天下文化事業群合作，贈送價值199元的王政忠老師「上學到底學什麼」線上學習課程，及120元的學習點數，提供老師多元增能管道。

第三禮是臉書留言傳愛活動，只要是基隆在校學生，即可填寫google表單留言想對老師說的話，留言內容將隨機選取置於教育處臉書banner，讓學生發揮創意，透過臉書表達對老師的感謝，學生就有機會參加抽獎獲得1000元禮券，共計10張。

第四禮則是免費健康檢查服務，與基隆市立醫院合作，提供40歲以上未滿65歲老師每3年1次的健康檢查，也提供健康諮詢，並安排醫療團隊免費到校為老師們進行健檢，還提供教師節優惠專案，9大自費健檢項目原價5710元，提供4折優惠價2284元，一起守護老師的健康。

最後一禮是教師節表揚大會，9月16日在海科館遺址廣場辦理，表揚對象包括服務屆滿10、20、30年及40年的資深優良教師、師鐸獎、教育奉獻獎、教澤獎、杏壇芬芳獎、優良特教人員及super教師。今年服務滿40年教師有2位，分別是七堵國小校長張簡秀金、安樂國小校長蕭玉盞。

基隆 禮券 教師節

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