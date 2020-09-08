引進芬蘭教育！台中「星光國際實驗教育」走務實風

台中市這學期新設一所「星光國際實驗教育機構」，創辦人黃祖兒很愛孩子，她10多年前為了孩子「孟母三遷」移居台中並投入教育辦學。今年創辦「星光國際實驗教育機構」，學制從小一到高中，教材由老師自編，強調「探索研究、創新發明、表達論述」並與芬蘭學制、美國太空總署（NASA）、國際文憑認證機構接軌。

「星光」位於文心森林公園旁，校園設計是北歐風。黃祖兒說，這是一所以「芬蘭現象型探究學習」的國際實驗教育學校，也注重在地文化與全球視野連結；教學方式觀察、探索、研究，不是單向知識灌輸。

黃祖兒目前在台中經營2間私幼，也投入教育局2間非營利幼兒園經營。她說，台灣教育傳統，考試多，她自己就充滿「探索研究、創新發明、表達論述」特質，拜訪芬蘭教育部、找休士頓在台代表引見和NASA洽談，並申請國際文憑認證（IB），形成完整的國際實驗教育體系。

星光今年招收小一到國一的學生，獨特的教育理念也吸引芬蘭、瑞士、德國、美國等外籍學生就讀，校園像小型聯合國。

「全台中都是星光的校園！」黃祖兒舉例，文心森林公園生態教學、朝馬足球場上體育課，與亞洲大學合作科技課程、逢甲大學學國學、漢語、書法，還有舞蹈、烹飪、合唱課，琳瑯滿目。與NASA合作的課程，非營利幼兒園每學期也有1次和太空人視訊機會，星光和私幼每月1次，師資培訓和課程隨時和芬蘭交流。

黃祖兒說，未來是工業4.0時代，星光的實驗教育要培養能解決問題的人才，以學生為本，目前全校82人，12年一貫預計總招生人數300人，平均每班25人。