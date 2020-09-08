陽光國小72年老宅變身 三合院教室獲全國美感特優

新竹市陽光國小校園內保留一座具有72年歷史的「陽光三合院」，經市府推動再造計畫，由設計師與學生共同發想規劃，改造為「三合院教室」，院前廣場打造成遊樂場，融入竹編藝術，更利用特色教育開設藍染課程，今年獲教育部美感再造計畫特優，更是特優獲獎名單中唯一在都市裡的學校。

市長林智堅今到陽光三合院訪視，與學童一起在三合院教室玩台語猜謎遊戲，他說，三合院改造完成孩子的願望，除將廢棄花圃變身學童最愛的沙坑，新設玩耍後可清洗的洗手台與洗腳池、升級三合院的新出入口、廣場前空間重整，之後學童可在古色古香的三合院上課，在寬廣的院前廣場奔跑，在竹編廊道探索生態，上學充滿無比樂趣。

陽光國小校長吳淑雯說，陽光三合院原空間因建築老舊，燈光昏暗、電力線路雜亂、動線也不佳，未能做為學習空間使用，再造計畫由建築師林志成擔任顧問，與學童共同討論、實作。除保留、改造三合院，更將一旁的「香蕉廣場」打造成專屬孩子的遊戲場，還邀請竹編藝術師蘇素任帶學童動手打造竹編廊道，並新設樹下平台作為展演空間，讓生活、教育與美感共存。

陽光國小學務主任田又方說，陽光三合院原是一位鄭姓老婦的家，後來該地做為學校用地，初期鄭還時常回三合院種菜，學童看到也會親切上前和她說話，之後在校方牽線下，由鄭回到學校和學童講述三合院故事，透過與學童的互動，鄭發現自己的家成為最棒的學習場域，也成為最有人情味的校園風景。