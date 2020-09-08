國中新課綱為何中國史大縮水？ 潘文忠：非去中國化

本報今天報導，國中歷史新課綱，中國史大縮水，且課綱「略古詳今」的原則，使得不少教科書刪減三國鼎立、魏晉南北朝，連平民皇帝劉邦的故事都消失。對此，教育部長潘文忠今天說，新課綱歷史非「去中國化」，而是強調台灣與周邊區域的關聯性，以培養學生成為世界公民。

潘文忠表示，國中階段歷史以通史為原則設計，高中則採主題設計，不同於過去歷史採明確分域。

潘文忠說，過去歷史課本細分為台灣史、中國史、世界史，但在目前國際互動趨勢，區域互動性會非常密切，因此新課綱強調分域間的關連性，幫助學生在學習過程中加強對問題的理解和探索能力。

潘文忠也說，歷史新課綱非「去中國化」，而是引導孩子從所屬世界中，增進對台灣的認識，以及對中國、世界歷史的了解，例如在台灣部分，幫助學生瞭解原住民族、新住民等族群的互動。