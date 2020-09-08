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教育部小一贈書「國王與國王」惹議 潘文忠：尊重差異

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
教育部贈送給國小新生的書籍中，其中一本「國王與國王」涉及同性議題，引發反同團體到教育部抗議。教育部長潘文忠今天表示，此書經文化部、書審委員審核，可助孩子理解、尊重差異；教育部臉書也貼出另本「公主也會放屁」，目的就是打破刻板印象。報系資料照
教育部贈送給國小新生的書籍中，其中一本「國王與國王」涉及同性議題，引發反同團體到教育部抗議。教育部長潘文忠今天表示，此書經文化部、書審委員審核，可助孩子理解、尊重差異；教育部臉書也貼出另本「公主也會放屁」，目的就是打破刻板印象。報系資料照

教育部贈送給國小新生的書籍中，其中一本「國王與國王」涉及同性議題，引發反同團體到教育部抗議。教育部長潘文忠今天表示，此書經文化部、書審委員審核，可助孩子理解、尊重差異；教育部臉書也貼出另本「公主也會放屁」，目的就是打破刻板印象。

教育部推動「國民中小學新生贈書與閱讀推廣計畫」，109學年度共採購40.9萬冊書籍，發給國中、國小新生每人一本。書單中「國王與國王」，內容敘述皇后為王子安排相親，王子愛上的卻是公主的哥哥，引發爭議。

全民拔菜總部、全國家長會長聯盟今天上午號召民眾到教育部抗議，有陳抗者表示要「潘文忠嫁給我，你也可以成為國王」等。

對此，潘文忠上午出席台北科技大學「木藝類產業人才培育基地」活動，接受媒體聯訪。他說，教育部從103學年度開始，為了讓學生培養更好的閱讀習慣，推動贈送小一新生優良圖書的計畫，108學年度起也擴及國一新生，小一和國一新生都會獲得國教署贈送、經書審委員參考相關優良圖書名單選出的100冊圖書。

潘文忠指出，這些書籍都是經書審委員審核，並參照文化部適合學齡前跟低中年級閱讀的圖書名單，以隨機方式贈送給學生，而「國王與國王」這本書可幫助孩子理解差異、尊重差異，學習在情感教育過程中，遇到挫折如何適當處理，並以繪本且溫和多元的方式呈現。

教育部臉書今天也強調性別平，支持優良讀物選書，並評點多本刊物，如指出國王與國王繪本是看見多元文化、家庭的樣貌，並提到另一本「公主也會放屁」是打破公主就要完美的刻板印象。

教育部 潘文忠 文化部

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