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探究實作課闖出特色 9高中獲教學卓越獎
教育部今天公布109年度教學卓越獎高中組，今年共19所學校進入複選，最後有八所學校獲金質獎或銀質獎，金質獎可獲得新台幣60萬元獎金、銀質獎30萬元獎金，頒獎典禮將於9月25日舉行。
教育部國教署指出，今年獲獎八校分別為桃園壽山高中、台中霧峰農工、台中女中、新北市瑞芳高工、新北市樹林高中、高雄左營高中、台南一中和台南女中。
台中女中開創「福爾摩斯上法庭」方案，盼涵養學生大膽假設、小心求證的科學態度，在理解與分析刑事案件之後，能夠針對被告是否為犯罪嫌疑人，依據法律規範進行判斷，進而成為有能力依據證據、理性對呈現問題，做出有邏輯的判斷。
此教案也希望學生在學習過如何解決問題後，能夠依照習得的知識，獨立進行科學探究與實作，縮短現實與理想間的距離。
台南一中課程主軸為「用探究的眼睛重新看世界」，以「適性揚才，培養未來具有終身學習能力的公民」為目標，盼培育學生科學素養，使學生能發現自然現象的趣味並自發地探索解密，如同科學家用探究的眼睛重新看世界。
該校有感學生在傳統單向教學中，難免將知識限縮於紙筆測驗，進而引導學生以「觀察生活─發現問題─探究成因」開發素養課程，促發學生主動探索及思考，增進其學科知識的深度與廣度。
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