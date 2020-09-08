教師節禮物自己選！集集鎮首次票選 賣場禮券最受歡迎

南投縣集集鎮全面推動參與式預算，今年將鎮上老師拉入「參與式預算」的行列，「自己的禮物自己選！」讓鎮內國中、國小、幼兒所130位老師透過公共政策網路參與平台投票，結果300元全聯禮券最受青睞，公所民政課表示，明年也將「兒童節禮物票選」納入，由孩子們學習初級的民主選舉機制。

集集鎮長陳紀衡指出，集集鎮的公民積極且深入地參與公共事務，既先前由八張社區討論、提案與投票如何運用20萬元的公共預算後，更首次納入教師節禮物票選，讓鎮內的130位國中、小學、幼兒所老師，經過半個月的網路投票，選出自己最喜歡的教師節禮物。

陳紀衡說，雖然這次投票踴躍度不如預期踴躍，但仍比起過去直接採買，將禮物的決定權交還老師們，除了貼近老師們的需求，也將預算公開透明化也花在刀口上，成為「公民自決」的成功案例。