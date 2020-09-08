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電子聯絡簿涉中資惹議 私校喊冤：沒想到跟政治有關

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
港資博文教育開發「eClass Parent Taiwan」電子聯絡簿APP，遭議員揭露使用者隱私權條款中管轄法律竟寫，「使用條款將受中華人民共和國香港特別行政區法律所管轄」，事後發現已刪除授權條款。圖／截攝自APP STORE
港資博文教育開發「eClass Parent Taiwan」電子聯絡簿APP，遭議員揭露使用者隱私權條款中管轄法律竟寫，「使用條款將受中華人民共和國香港特別行政區法律所管轄」，事後發現已刪除授權條款。圖／截攝自APP STORE

台北市推動智慧校園，近來也有不少學校改用E化電子聯絡簿，卻有家長向台北市議員許家蓓陳情，表示學校用的線上聯絡簿APP，竟為香港廠商開發的「博文教育有限公司」，隱私權條款載明「使用條款將受中華人民共和國香港特別行政區法律所管轄」，憂心港版國安法通過後，實則受中國法律管轄。對此，被點名的北市明倫高中表示，目前並無使用；靜心高中則喊冤，外縣市學校都在用，沒想到跟政治有關，針對個資爭議，校內將再開會研議。

有家長登入「eClass Parent Taiwan」APP，發現學校清單內，竟有台北市明倫高中、私立靜心高中、新北市鷺江國小、康橋國際學校小學部、桃園市瑞塘國小、台中市財團法人東海大學附屬高中、私立致用高中、台南市國立北門高中、勝利國小、高雄市立中山高中等學校。

不過，昨下午有媒體前往博文教育北市辦公室，辦公室工作人員以高層不在為由，未出面說明，但傍晚APP介面就移除明倫高中、康橋小學，其中，APP條款的管轄法律文字被移除，卻留下如使用條款中、英版本有差異，以英文版為準。

許家蓓也質疑，APP使用條款寫，「博文保留隨時修訂本使用條款的權利，而無需事先通知」，質疑違反「個資法」，且且港版國安法上路後，一國兩制已蕩然無存，也就是說，該APP雖說受香港法律管轄，實則是受中國法律規範，直接被中國吃豆腐。

許家蓓表示，該 APP 在 APP Store 上之介紹，標榜可隨時隨地接受子女在校資訊、查閱學校電子公告，更可查閱學生到校及離校時間、查閱子女電子繳費紀錄，家長擔憂，學生、家長之個人資料以及校方資訊，資料若都存在廠商伺服器，那若個資被做為他用，或廠商單方面逕自更改使用條款，要求使用者授權個資使用，家長校方根本不得而知，嚴重侵害使用者權益。

教育局主秘陳素慧表示，公部門未提供經費給公立學校買APP，私校若要用代收代辦費買APP，就要跟家長說明，也得符合台灣「個資法」，不可踰越使用範圍，若學校有使用，會去了解學校知不知情，若跟家長收個資，也要調查家長是否知情個資使用範圍。

陳素慧也提到，北市將於明年三月推出親師生平台，包含學生到課出席率、線上請假等，也會有電子聯絡簿可使用。

對此，明倫高中校長洪金英表示，最主要是以前有用過，但強調現在沒有使用，至於細節為何，洪表示開會中，尚無法多談。陳素慧則說，學校是用網頁版的其他功能，無學生家長個資問題。

靜心高中校長唐尚智則說，這學期開始，想讓家長即時取得學生資訊，也看到外縣市學校有在使用，可透過APP替學生請假，學期初也在學校日跟家長說明這款APP，並未向家長收費，若有使用費，也是由學校自行吸收。唐也喊冤，「在學校裡面用很單純，沒想到跟政治有關」，自己用APP也不會看這麼詳細，但針對APP爭議，校方將再開會研議。

台北市推動智慧校園，近來也有不少學校改用E化電子聯絡簿，卻有家長發現學校用的線上聯絡簿APP，竟為香港廠商開發的「博文教育有限公司」。圖／截攝自APP STORE
台北市推動智慧校園，近來也有不少學校改用E化電子聯絡簿，卻有家長發現學校用的線上聯絡簿APP，竟為香港廠商開發的「博文教育有限公司」。圖／截攝自APP STORE

個資 港版國安法

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