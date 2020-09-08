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被批學店？東方設大：外生工作依規定 教師借薪非減薪

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
東方設計大學指出，對專任教職員是「借薪」非「減薪」，基本薪不動，調整的是教師研究費與職員專業加給。本報資料照片
東方設計大學指出，對專任教職員是「借薪」非「減薪」，基本薪不動，調整的是教師研究費與職員專業加給。本報資料照片

有媒體報導東方設計大學涉讓東南亞外籍生不用上課，卻到工廠超時打工賺錢，學校老師更遭變相減薪。東方設計大學代理主祕陳春蓮表示，招外籍生進校求學與在外工作，都依照教育部規定，學生在私下超時工作的情形還要再了解；至於專任教職員部分，是「借薪」非「減薪」，基本薪不動，調整的是教師研究費與職員專業加給。

東方設計大學位於高雄市湖內區，原為東方工專，設有藝術設計、民生設計、應用設計等學院。受國內少子化衝擊，近年也向東南亞國家大力招生。媒體報導學校財務出現危機，教師被苛扣薪資，學校還招攬學生當成移工。

校方表示，學校到東南亞招生，也有參加多校聯合性招生活動，都遵照教育部的相關規定。有些外籍生住在宿舍，若學生下課後額外私下打工，如果學校知道有超時打工，一定會介入輔導。也曾有學生因為忙於打工而被退學的情形。學校不可能放任外籍學有違反規定情事，住宿者也有相關管理，晚上10點要回宿舍。

陳春蓮表示，近年招生狀況受影響，在提108學年度預算時，私校也要收支平衡，因此有向教育部提出專任教師調降研究費等的作法，「這算是借薪，不是減薪。」教職員的基本薪不動，而是調整七成學術研究費及專業加給，如果有教職員離職或退休時，這些錢也有返還。

打工 教育部

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