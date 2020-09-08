國高中歷史「略古詳今」 學者憂「老師家長沒準備好」

12年國教新課綱國中及普高歷史課程主題「略古詳今」，再加上歷史課時數減少，導致老師教中古史、上古史的時數大減，中國史的比率也大幅調降。中研院院士黃一農認為，讓學生多理解近現代史與當代議題，出發點沒錯，但問題出在「老師有沒有能力教」。他認為課綱調整的時間太短，擔心大家太急功好利，「老師家長都還沒準備好，就教學生。」

黃一農認為，站在歷史研究或教學的角度，「略古詳今」關注當代議題沒錯；如果老師會教的話，還可以「從現代史回溯古代，把台灣史放進世界史」。但問題在於，台灣的教育沒給老師足夠的條件，課程也沒提供足夠的資訊，「如果準備不周全，如何培養孩子不一樣的世界觀？」

「歷史教育可以改變，但不應該在很短的時間之內改變。」黃一農認為，歷史課綱的調整，應該至少要有五到十年的準備期，給老師足夠的時間調整觀念、準備教材；「希望孩子有不一樣的世界觀，要先給老師時間準備。」

彰化員林高中歷史老師王偲宇指出，12年國教新課綱的歷史課綱僅列出主題、大致範圍，不會明定那些朝代或人物一定要教，也沒有所謂「三國史消失」的問題。教科書有不同版本，想教三國史的老師可採有三國史的教科書版本，也可以自編三國史教材。以高中的「探究式教學」為例，鼓勵老師自編教材、不受教科書約束。他透露，許多學生受電視劇「蘭陵王」影響，喜歡南北朝更勝於三國和魏晉，老師可靈活調整。

王偲宇認為，國高中歷史教學最大的問題在於歷史課時數減少，再加上「略古詳今」，導致老師教中國史時間銳減，沒時間好好講故事和人物、也沒時間梳理時代脈絡。當學生只能被迫囫圇吞棗生硬的制度，對歷史便會失去熱情。此外，國中歷史是按朝代時序教，幫學生打好歷史基礎；高中歷史是「主題式教學」，學生若國中時沒把歷史基礎打好，根本無法應付時代跳躍的「主題式教學」。