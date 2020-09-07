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新課綱中國史大縮水！ 國中歷史再掀爭論

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
新課綱邁入第2年，國中八年級歷史課綱，從九年一貫時期的「中國史」改為108課綱的「東亞史」，有歷史教師反映，中國上古及中古時期大幅縮水，看不到三國鼎力、魏晉南北朝時代，也不見平民皇帝劉邦的故事，憂心孩子會少掉讀歷史的趣味；但也有教師認為，新課綱「略古詳今」，讓近代史更豐富了，且納入日韓、東南亞的素材，有助提升學生國際觀。報系資料照
新課綱邁入第2年，國中八年級歷史課綱，從九年一貫時期的「中國史」改為108課綱的「東亞史」，有歷史教師反映，中國上古及中古時期大幅縮水，看不到三國鼎力、魏晉南北朝時代，也不見平民皇帝劉邦的故事，憂心孩子會少掉讀歷史的趣味；但也有教師認為，新課綱「略古詳今」，讓近代史更豐富了，且納入日韓、東南亞的素材，有助提升學生國際觀。報系資料照

新課綱邁入第2年，國中八年級歷史課綱，從九年一貫時期的「中國史」改為108課綱的「東亞史」，有歷史教師反映，中國上古及中古時期大幅縮水，看不到三國鼎力、魏晉南北朝時代，也不見平民皇帝劉邦的故事，憂心孩子會少掉讀歷史的趣味；但也有教師認為，新課綱「略古詳今」，讓近代史更豐富了，且納入日韓、東南亞的素材，有助提升學生國際觀。

中小學開學，國中八年級生也拿到各科新課本，但不少教師及家長翻開歷史課本，發現與過去「差很大」。新北市中和國中歷史教師李金鳳表示，新課綱把「中國史」改為「東亞史」，再加上「略古詳今」的教學目標，使得中國史份量大幅縮減。

例如史前時代的北京人消失了、上古時代如夏商周的朝代更迭被迅速掠過，中古時代如隋唐以前的內容也縮減，孩子過去期待的三國鼎立、平民皇帝劉邦的故事，都不見於課本中。李金鳳擔憂，現在的孩子翻開歷史課本，恐怕覺得很枯燥乏味。

高雄市明義國中老師陳莉婷也說，過去九年一貫時期，各校一周有2節歷史課，新課綱後只剩1節。授課時數減少，過去的教材不刪減「老師也教不完」，加上新課綱強調素養導向教學，學科知識要應用於日常生活，「中國5000年歷史，只能前4900年講少點，後100年講多點」，貼近當代現況。

李金鳳說，過去歷史課，學生可以認識各朝代政權轉換的前因後果，例如政治鬥爭、或一些經典歷史人物，像是劉邦的出現，學生可反思秦始皇以集權控制帝國，最終仍有出身平民的一群人，以草根力量建立新時代。新課綱太過「略古」，反而讓各朝代的特殊性消失，學生甚至無法判斷漢朝及唐朝人民的生活有何不同。

但陳莉婷認為，歷史課程「有捨就有得」，課綱的目標不是培養學生成為史學者，在有限的時間下，著重中國近百年的歷史，包括國共內戰的脈絡、冷戰時期的國際局勢等，有助於讓學生理解當今世界的運行；且過往九年級才教的東亞局勢提前到八年級教，有助於學生國際化。

108課綱

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