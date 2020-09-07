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「吼吼吼」與「衣不蔽體」：台灣文化基礎教育，誰帶頭做？

日新戲院顏水龍旭日東昇 北市：松陽未來另覓地點重現

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
西門町日新威秀戲院因要都更，9月8日將停業，戲院內由台灣前輩藝術家顏水龍1966年創作的壁畫「旭日東昇」，命運引起文資界關注。圖／北市文化局提供
西門町日新威秀戲院因要都更，9月8日將停業，戲院內由台灣前輩藝術家顏水龍1966年創作的壁畫「旭日東昇」，命運引起文資界關注。圖／北市文化局提供

西門町日新威秀戲院因要都更，9月8日將停業，戲院內由台灣前輩藝術家顏水龍1966年創作的壁畫「旭日東昇」，命運引起文資界關注。北市文化局表示，松陽公司未來會規劃為妥善保存原作，決定整幅作品完整妥善保護後，另覓妥善地點規劃重現，現已妥請專業公司規劃與執行。

台北市副市長蔡炳坤今天率文化局與北市立美術館同仁到現場欣賞「旭日東昇」作品。文化局表示，「旭日東昇」這件作品是1966年，由台灣藝術大師顏水龍，為日新戲院留下的巨作仍不減輝彩。

文化局對於松陽公司在藝術品搬運時願意保存藝術品的完整性予以肯定，並向松陽公司表達期望藝術品在未來能重新放置於新建物，以彰顯其價值。

  後續文化局也將協助確認藝術品搬運及後續維護方式，以確保藝術品之價值，以落實保全珍貴的藝術資產。

文化局 北市 西門町

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