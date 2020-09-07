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國際學校獎ISA認證 新北7所公立技高全通過

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
樟樹實中榮獲國際學校獎認證，新北市長侯友宜與英國文化協會處長羅瑞福共同頒發證書。記者吳亮賢／攝影
樟樹實中榮獲國際學校獎認證，新北市長侯友宜與英國文化協會處長羅瑞福共同頒發證書。記者吳亮賢／攝影

新北市108學年度起與英國文化協會合作試辦國際學校獎認證，透過將國際議題融入課程，培養學生國際素養與外語表達能力，新北市7所公立技術型高中也全數通過認證，最高可獲得每學年8萬元的國際教育補助經費。教育局表示，新學年度將協助11所私立技高進行認證，目標全市技高都能在明年通過認證。

新北市長侯友宜與英國文化協會處長羅瑞福今共同出席頒證儀式，其中樟樹國際實中獲得國際學校獎；淡水商工通過國際教育中級認證；新北高工、三重高工、鶯歌工商、泰山高中、瑞芳高工通過國際教育基礎認證。

侯友宜指出，新北市是唯一所有公立技高都通過國際學校獎的縣市，也是全國認證數量最多的縣市，在今年疫情期間，技高學生也運用課堂所學設計防疫物品，如「校園版額溫槍」、「紅外線熱像儀」、「機能性口罩」等，發揮技職教育務實致用的特色。

教育局長張明文表示，新北市自去年起推動4年4億元的「贏得未來技職人才」計畫，在「國際技職」面向，包含選送榮獲金手獎(含技能競賽績優)及績優師生赴國外研習，邀請國外師生參與國際青年論壇，推動國際學校認證，建立技高專業技術及英語文雙核心能力，接軌世界、成為國際技職人才。

樟樹國際實中校長陳浩然說，學校設有「國際教育組」，與美國、瑞士、日本、法國進行課程交流，校訂課程更有全國唯一的「創意潛能」必修課，全校教師也皆完成國際教育基礎認證訓練；樟樹國際實中學生陳穎表示，學校辦理許多國際素養課程，透過結合傳統貴金屬加工技藝與資訊廢棄物，發想「電『棄』改造計畫」，讓他們也能為永續環境盡一份心力。

教育局技職教育科長蔡秉欣補充，國際學校獎認證規準有「建置校內國際教育團隊」、「規畫全球議題融入課程」、「與國外夥伴學校承諾以課程為基礎之合作關係」。通過國際學校獎認證學校，可獲得連續三年8萬元國際教育補助經費，中級及基礎級則可分別獲得當年5萬元及3萬元補助。109學年度將協助11所私立技高認證，目標全市技高都能在學年度結束時通過認證。

新北市府今與英國文化協會共同頒發7校「國際學校獎ISA認證」。記者吳亮賢／攝影
新北市府今與英國文化協會共同頒發7校「國際學校獎ISA認證」。記者吳亮賢／攝影
德國因疫情停課，三重商工學生透過視訊方式與德國學生交流。圖／新北市教育局提供
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教育局 侯友宜

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