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教育局長護校園路口安全 7旬阿嬤不畢業繼續當導護志工
全國推動「9月1日路口安全大執法，高雄市教育局長謝文斌今天到三民區博愛國小，關心學童上學安全，並慰問導護志工執勤辛勞。站在路口執勤的74歲林美玉阿嬤說，擔任導護志工20年，自己的3個孩子、5個孫子都在這期間畢業，「只有我不會畢業，會在博愛國小一直做下去！」
謝文斌陪伴學生過安全馬路，並提醒家長汽機車載送小孩，應確實繫上安全帶、戴好安全帽，遵守交通規則，保護自身安全。他表示，教育局、交通局與警察局合作，推動交通安全3e政策，就是教育education、工程engineering、執法enforcement，透過教育建立學生正確交通安全知識，培養好的駕駛習慣與風險感知意識；藉由工程改善校園周邊通學環境，完善交通安全設施與設備；最後加強執法力道，積極取締交通違規，保障行人路權，警察局會實施護童專案。
中小學已開學，教育局在學期初發送公文，請各級學校透過班親會、親師座談會、通訊軟體等管道，加強宣導路口行人安全，在上放學安全維護的議題上，讓家長不缺席，深化家庭教育對於孩童學習的影響力。
林美玉阿嬤20年來風雨無阻，在博愛國小當導護志工，只有前年因為發生車禍在醫院住院20多天，其他日子不曾缺席。雖然因車禍左腿打了兩根鋼釘，她還是堅持要來學校協勤導護，有時還得坐電動輪椅來到學校，她笑著說就當作復建，「看見孩子們高興進入校園，這一天才會安心。」
受到林美玉的影響，她的先生與孩子也加入交通導護志工的行列。現在先生罹患帕金森氏症，林美玉每天一大早站完交通導護後，就趕回家照顧先生，她說，雖然8個孩子、孫子都畢業了，但她還是會繼續做下去，希望用路人能夠配合學校交通導護，不搶快，多禮讓。
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