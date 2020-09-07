台中市最大公幼開幕 盧秀燕：定要讓年輕人敢生敢養

台中市最大、可收人數最多的公立幼兒園—東英非營利幼兒園上午開幕，市長盧秀燕親自剪綵，並重申公幼倍增是她的重要施政，上任不到兩年公幼已增加134班，未來本屆任內要增加至180班。

盧秀燕說，有了施政目標還要能開工、開幕，除此，還需要效率，東英非營利幼兒園去年5月8日開工後，歷經1年3、4個月就開幕。她大聲問：「這樣我們有沒有效率！」台下響起一陣掌聲。

她說，東英非營利幼兒園是台中市目前為止最大的公幼，總計有12個班，其中除了小班到大班，還包兩個2至3歲的幼幼班，並總計能收332個小朋友，也是目前招收人數最多的公幼。

盧秀燕強調，她上任時全台中29個區只有90所公幼，每區只有3個，遠遠不夠，因此她提出公托、公幼倍增計畫；公幼的部分任內至少要增加180所，要讓年輕人敢生、敢養，能生、能養。

教育局長楊振昇同時說明，非營利幼兒園家長每月負擔3500元，第三胎以上子女每月僅需2500元，且低收入及中低收入戶家庭子女免繳費用，其餘皆由政府支付，可實質減輕家長經濟負擔。