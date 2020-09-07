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弘光科大新生學急救 了解騎車自保法　

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大新生活動宣導交通安全，了解大客車內輪差。記者游振昇／攝影
弘光科大新生活動宣導交通安全，了解大客車內輪差。記者游振昇／攝影

弘光科技大學今天舉辦新生啟航校園文化體驗活動，配合台中市政府交通局交通宣導，安排「內輪差」體驗活動，一輛大巴士放氣球當假人，提醒學生騎車、走路時避開大型車輛；也教導學生如何操作AEDCPR急救，學習急救的基本常識。

新生啟航活動在弘光科大操場舉行，第一副校長易光輝、台中市交通局、台中市警局交通警察大隊、台中區監理所都派員參加，台中區監理所交通安全科組長賴秋如表示，認識道路內輪差的交通宣導，開學期間到台中各大學校園加強宣導，第一站便選在弘光科技大學。

副校長易光輝表示，學校很注重學生安全，透過活動提醒學生遵守交通規則，不要騎快車，特別是剛拿到駕照的學生要更小心，他也提醒，配合新冠肺炎防疫，學生進校園皆須戴口罩，參加大型活動集會必須戴口罩，並教室保持通風；住在新啟用營運的智慧型宿舍新生，可用悠遊卡使用洗烘衣機、房間用電等各種設備，雖然手持智慧型房卡便能進出，不過進入宿舍仍要量體溫。

內輪差交通宣導安全活動開始，在操場放上氣球假人，大巴士慢速行駛，放一旁的假人，因為在內輪差的範圍內，不慎被捲入車底輾破，讓學生看到目瞪口呆；也請學生坐上駕駛座，看大車的後視鏡了解內輪差是什麼。警方指出，大型車的視野死角，包括正前方、正後方、左後方、右後方，騎車千萬不要跟著大車太近，更不能在大車旁躲太陽，這樣都很危險。

內輪差的震撼教育後，大一新生分組進行作AED與CPR急救，每個人都能親手操作。劉姓學生說，新生活動很實用，不管是交通宣導，還是學習基本急救，對自己很有幫助。

弘光科大新生活動宣導交通安全，了解大客車視線死角。記者游振昇／攝影
弘光科大新生活動宣導交通安全，了解大客車視線死角。記者游振昇／攝影

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