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小學昆蟲攝影賽小四生作品太專業？ 台大發聲明回應

聯合新聞網 / 綜合報導
特優作品出自小四生拍攝，評審團大讚顏色亮麗討喜，構圖生動。圖／取自臉書
特優作品出自小四生拍攝，評審團大讚顏色亮麗討喜，構圖生動。圖／取自臉書

手機、相機、平板普及化，讓長輩、小孩都可享受攝影的樂趣，為鼓勵小學生觀察大自然之美，國立台灣大學昆蟲標本館舉辦「2020小學生昆蟲生態攝影比賽」，得獎名單日前出爐，獲得特優的照片相當吸睛，不只拍攝清晰，構圖、拍攝角度也都十分專業，最讓人意外的是此照片是出自小學四年級的學生，讓網友直呼「我比小學生還不如」。

台大昆蟲標本館於上月底公告「2020小學生昆蟲生態攝影比賽」得獎名單，特優作品為「蜂(豐)收」為小四生所拍，評審團認為，該張照片顏色亮麗討喜，構圖生動，清晰可見的細節，美麗的呈現出昆蟲與花朵精緻的形態。

而優選作品「破殼而出」則是由小六生拍攝，評審團表示，黑暗的背景，一道猶如舞台燈的光線投射在剛羽化的昆蟲身上，彩色的翅膀抓住了觀者的目光，猶如主角登台，充滿戲劇與故事張力的一件作品。

台大昆蟲標本館也公布佳作的作品，五張照片水準都相當高，網友直呼「這才佳作喔」、「這畫質⋯小學生好猛」、「之前去中正紀念堂就看過整團拿單眼的陸客小學生出來玩啊，現在小朋友的競爭真不是蓋的」、「好扯國小這麼會拍」、「這竟然才佳作！！現在小朋友好厲害，想當年的我還在那邊喊美少女戰士變身」。

不過有網友質疑，照片水準太高，不像小朋友能拍攝出的作品，得到佳作的郭姓學生鄰居親自留言表示，「郭同學對唸書不擅長，家庭環境也是一般般，從小就很喜歡研究昆蟲，爸媽有空會帶著小朋友跟著朋友一起去夜拍，找各種不同樣貌的昆蟲」。該網友說，「郭同學找昆蟲與細微的觀察比他家人都好的多，以小朋友的身分，的確器材需要家人支持，但其他的，家人給的只是發展空間及鼓勵。照片完全出自他個人之手。」希望他不會因為這些質疑而失去對昆蟲研究的熱愛。

針對網友質疑，台大昆蟲標本館也發出聲明表示，「評比標準不在攝影技巧，而是注重取材、構圖與趣味性。現今科技愈來愈進步、數位照相普及、許多得獎作品並不是很困難，相信絕大多數都是小學生自己拍的。」

聲明也說很多小學有攝影社團，高超的攝影技巧可以經學習獲得，「在野外拍昆蟲，需要有興趣、觀察力、耐心，還要忍受日曬、雨淋、蚊蟲叮咬。本館鼓勵所有參賽者，你們都很棒，只要今年的你比去年拍得更好，你就是第一名。」。

攝影比賽 台灣大學

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