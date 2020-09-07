「孩子不能來，那就我們去」 紙風車藝術卡車到苗栗

財團法人RC文化藝術基金會、紙風車文教基金會主辦，立委王婉瑜國會辦公室、苗栗縣議員宋國鼎辦公室，及時代力量苗栗黨部協辦，紙風車卡車藝術工程9月11日晚上7點在苗栗市玉清宮廣場，邀請Coming True Fire Group即將成真火舞團演出「火焰世家」，表演精彩可期，時代力量苗栗黨部歡迎民眾免費欣賞。

王婉瑜、時代力量苗栗黨部在臉書PO文指出，紙風車文教基金會、RC文化藝術基金會2014年秉持「台灣有許多村落，有些孩子很難得能看到表演，那我們有沒有可能把藝術送到孩子的家門口呢？」的初衷，發起紙風車台灣鄉村卡車藝術工程，透過舞台卡車串連形成城鄉聚落，讓藝術落地扎根。

PO文說，「孩子不能來，那就我們去」，讓藝術卡車乘載歡笑與愛，把希望載到全台灣、深入各地127個鄉鎮市區，把藝術表演帶到小朋友面前，Coming True Fire Group即將成真火舞團9月11日晚間7點在玉清宮廣場，準時開演。