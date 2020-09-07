聽新聞
test
0:00 / 0:00
「孩子不能來，那就我們去」 紙風車藝術卡車到苗栗
財團法人RC文化藝術基金會、紙風車文教基金會主辦，立委王婉瑜國會辦公室、苗栗縣議員宋國鼎辦公室，及時代力量苗栗黨部協辦，紙風車卡車藝術工程9月11日晚上7點在苗栗市玉清宮廣場，邀請Coming True Fire Group即將成真火舞團演出「火焰世家」，表演精彩可期，時代力量苗栗黨部歡迎民眾免費欣賞。
王婉瑜、時代力量苗栗黨部在臉書PO文指出，紙風車文教基金會、RC文化藝術基金會2014年秉持「台灣有許多村落，有些孩子很難得能看到表演，那我們有沒有可能把藝術送到孩子的家門口呢？」的初衷，發起紙風車台灣鄉村卡車藝術工程，透過舞台卡車串連形成城鄉聚落，讓藝術落地扎根。
PO文說，「孩子不能來，那就我們去」，讓藝術卡車乘載歡笑與愛，把希望載到全台灣、深入各地127個鄉鎮市區，把藝術表演帶到小朋友面前，Coming True Fire Group即將成真火舞團9月11日晚間7點在玉清宮廣場，準時開演。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言