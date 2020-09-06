快訊

駐美代表宣示對美買魚叉 國造飛彈年度預算瞬間少7億

館長案槍手只是犧牲打？ 行家斷言：這盤棋已死局

聽新聞
test
0:00 / 0:00

教育部21億改造1900多所國小遊戲場 目標2年完工

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
為避免校園學童受傷事件，衛福部日前修訂「兒童遊戲場設施安全管理規範」，法令加嚴，卻導致多數國小遊戲場設施不符規定，只能拆除或停用。圖／教育部提供
為避免校園學童受傷事件，衛福部日前修訂「兒童遊戲場設施安全管理規範」，法令加嚴，卻導致多數國小遊戲場設施不符規定，只能拆除或停用。圖／教育部提供

為避免校園學童受傷事件，衛福部日前修訂「兒童遊戲場設施安全管理規範」，法令加嚴，卻導致多數國小遊戲場設施不符規定，只能拆除或停用。為此，教育部今天表示，將投入21億元經費，協助各地方政府進行汰換或改善工程，初步盤點有1900多校受惠，目標2022年8月完成。

教育部國教署表示，目前規畫以公立國小，為符合規範的遊戲場為主要補助對象，24班以下學校補助90萬元，25至36班學校補助130萬元，37至48班學校補助170萬元，49班以上學校最高補助190萬元。

教育部國教署指出，校園遊戲場是學童重要的遊戲與活動空間，但部分遊戲場有設施間距不足、鋪面變形、厚度不夠、遊具本體脫漆、生鏽、破損、螺絲鬆動等缺失，可能造成學童受傷，因此必須強化安全標準。

衛生福利部日前也已修訂「兒童遊戲場設施安全管理規範」，教育部在行政院全力支持下將投入21億元經費，協助全國各縣市1900多所國小汰換或改善遊戲場設備。

為協助各地方政府加速改善校園遊戲場設施及完成備查，公立國小部分，經行政院7月6日核定以特別統籌分配稅款專案經費支應。根據教育部國教署盤點，遊戲場未符合規範的國小約1900多校，經費需求約21億100萬元。

各地方政府可依使用年限及現況分級分類，不限於設施汰換更新，也包括設施老舊、生鏽或舖面厚度不足等改善需求，請總務輔導團協助學校辦理，於2022年8月底前完成改善，並依衛福部規定於2023年1月24日前完成備查為目標。

教育部國教署表示，校園遊戲場對孩子的成長非常重要，不僅玩樂功能，也是鍛鍊體能、探索和學習團隊合作的重要場所，尤其國小階段更具有教育重要意涵。未來國教署將加強與各地方政府合作加速汰換更新、改善等作業，讓學童在更優質、安全的遊戲場中學習與成長。

教育部 行政院 衛福部

延伸閱讀

改善國小遊戲場 教育部投入21億補助逾1900校

強化高中以下老舊校舍耐震力 教部3年投入166億

教部贈小一新生「國王與國王」 挨批灌輸同志教育

教部小一贈書涉同性議題遭批 青年團體聲援性平

相關新聞

教部贈小一新生「國王與國王」 挨批灌輸同志教育

教育部推廣閱讀教育，這學期贈小學一年級新生「國王與國王」，該繪本描述王子繼位要選公主，但對推薦對象都不感興趣，反而喜歡當...

教育部21億改造1900多所國小遊戲場 目標2年完工

為避免校園學童受傷事件，衛福部日前修訂「兒童遊戲場設施安全管理規範」，法令加嚴，卻導致多數國小遊戲場設施不符規定，只能拆...

唐獎大師論壇9月21日開跑 珍古德討論疫情與永續發展

唐獎教育基金會將於9月21日至22日與台灣大學、清華大學、成功大學及政治大學，透過線上直播及結合現場論壇模式，共同舉辦「2020唐獎大師論壇」，議題橫跨永續發展、生技醫藥、漢學、法治，其中著名英國靈長類動物學家珍古德也將發表演說，談論新冠肺炎、人類、動物的關係。

北市老字號私幼爆教師掌摑 沒帶湯匙竟說用手抓

北市一家老字號私立幼稚園遭家長爆料不當管教，家長在臉書指出，幼兒園調來一位新老師，孩子當天剛好忘記帶湯匙，老師沒借他，居...

下一步要拚全球50大 管中閔籲高教鬆綁

全台共卅八所大學名列二○二一英國泰晤士世界大學排行榜，台大排第九十七名，是校史最佳。台大昨舉行記者會表示，台大下一目標是...

帶學生去芬蘭上課讓我印象最深刻的3件事：比起處處競爭 台灣孩子更需要「自我肯定」

編按：曾寫下〈成為台大人那一年：我很徬徨，不知人生下一步該怎麼走？〉一文的林竹芸，8月底剛完成她策劃的「芬蘭暑期學校」，帶著第一批跟她去芬蘭的台灣學生回來。學生在3週內每天都進到芬蘭老師的課堂，上自然生態學和家庭經濟學

專訪教育部資科司司長郭伯臣：自主學習 是數位時代最關鍵能力

因為防疫，許多老師開始正視數位學習的重要性，教育部希望透過「中小學生數位學習中程計畫」，讓老師學會如何善用科技，培養學生自主學習的能力。

響應用電效率4年提升4％政策 6高中獲頒節能績優獎

教育部推動中小學班班有冷氣，如何節約能源是各校下一道課題，也是環境教育的一環。教育部協助國立高中成立「校園節能減碳輔導團...

停課潮釀「破壞式創新」 PISA負責人：教育再也回不去了

停課不停學讓全球老師措手不及，但全球教育領袖卻看到教育改變的轉機。OECD教育和技能主席、PISA（國際學生能力評比）負責人安德列・史萊賀認為這次停學挑戰，就是一種教育界的「破壞式創新」，即使疫情過去，整個教育界也將轉變，「再也回不去了」。

人臉辨識爭議躺著也中槍？北市教局：從頭到尾都沒要用

台中女中宿舍這學期加裝人臉辨識系統，再度引爆個資爭議，過去，北市曾選定北一女等4所高中推動智慧校園，當時也有人臉辨識提案...

38所大學名列泰晤士榜 教部：高教深耕推動成果

2021英國泰晤士高等教育世界大學排名昨晚出爐，全台38所大學入榜比去年增兩校，台灣大學排第97是全台最佳。教育部高教司...

送愛到學校 謝龍介：弱勢學童開學第一哩路更需協助

台南市北區民眾服務社理事長高凱旋與市議員謝龍介、許至椿等人，今天「送愛到立人」，贈送書包、文具給學生。高凱旋表示，書包公...

熱門新聞

大學個人申請為何必採學習歷程？招聯會這麼說

大學校系參採學習歷程增「醫牙條款」 占分下修至10％

教部贈小一新生「國王與國王」 挨批灌輸同志教育

讓小孩讀「好學區」影響人生多大？網友點關鍵：真的有差

政大創新國際學院首招生 本地生錄取率2％國際生有缺額

台南一中超前布署 要影響國家未來教育政策

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。