教部贈小一新生「國王與國王」 挨批灌輸同志教育

教育部推廣閱讀教育，這學期贈小學一年級新生「國王與國王」，該繪本描述王子繼位要選公主，但對推薦對象都不感興趣，反而喜歡當中一個公主的哥哥。外部團體認為這樣的選書是刻意灌輸同志思想和情慾教育，教育部對此表示，學生若有需求，可在9月11日前以「加退書」方式更換書籍。

教育部國教署表示，為落實國中小學生閱讀習慣扎根，2014年起辦理「國民中小學新生贈書與閲讀推廣計畫」推展家庭閱讀習慣，每學年辦理小一新生閱讀推廣活動，108學年度更擴大為贈送國中小新生人手一本適齡圖書。109學年度採購圖書總數為40.9萬冊，選定國中小100本好書，並隨機發放每個國中小新生。

國教署說，此計畫選書都邀集專家學者評選，從近五年曾獲國內外相關出版獎項的圖書中，分別評選適合國小新生閱讀的優質圖書，審書委員組成兼具公平謹慎、多元平衡審查觀點。

國教署表示，「國王與國王」是文化部公告的「第41次中小學生讀物選介」，是一介紹多元差異的繪本。該書表達的意義是愛無界限，理解差異，尊重不同。愛不能勉強，更不是控制。另提供情感教育，讓孩子了解感情受挫可以怎麼處理。

教育部指出，該書也顛覆傳統童話框架，擴大孩子包容心與視野想像。畫風輕快內容幽默簡單，是孩子初步接觸多元文化的首選繪本。