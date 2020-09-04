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投書／北市線上繳費系統未成熟 學校行政師再度淪為政績犧牲品

聯合新聞網 / 家長投書
北市教育局本學年起廣推學雜費電子支付，家長須登錄校務行政系統，完成親子帳號綁定，圖為示意。記者趙宥寧／攝影
北市教育局本學年起廣推學雜費電子支付，家長須登錄校務行政系統，完成親子帳號綁定，圖為示意。記者趙宥寧／攝影

近日，臺北市教育局大量宣傳與強推親子綁定校園線上繳費系統政策，看似合理便利，但是過程中，漏洞百出，粗糙不堪，讓學校行政老師與家長，淪為實驗與犧牲的對象。

筆者身為家長，其實看到有校園線上繳費系統出現，應該是給予肯定，但是目前的電子支付與線上繳費，很多都是已經測試完整，也很便利的就可以操作，但目前臺北市線上繳費系統，過程過於複雜，更要勞師動眾的耗費學校許多人力，為何硬要強推。

筆者同時為第一線基層教育行政人員，感受更深，也想把這些粗糙的過程記錄下來，到底一個尚未測試完整尚未成熟的系統，為何要突然強推，並且幾乎強制的要學校執行。

筆者在八月底收到親子綁定的校園繳費系統教育訓練，在會議上，一開始說這這學期只是推廣，請學校幫忙推廣這項政策，公部門會議上，甚至還請了私人的電子支付廠商來推廣，但一開始，學校收到的訊息就只是先推廣，當天會議上，也很多老師給了教育局很多建議，顯示這個系統其實還未成熟好用。

但是開學後，就發現新聞和教育局，開始在大力宣傳和強推這個親子綁定線上繳費的政策，突然間變得勢在必行，但學校端，根本還無所適從，公文不斷來，一開始的推廣，變得好像就要全面使用了，然而，政府公版的教學影片、操作的流程等，幾乎都還沒有準備好，學校要怎麼幫忙推廣，甚至一開始，教育局還建議請學校自己開說明會，幫忙推廣，學校一開學收到的各種訊息，就是趕快做，趕快推，但學校對這些系統根本還很陌生，家長操作還有很多疑問，請問誰要解決這些問題？

再者，這個校園繳費系統，需要的手續並不方便非常繁複，更需要許多人力的協助，還需要用學校導師與行政人員做為審核人員，學校開學，學生事務、安心就學、新課綱教學等各種更重要的事，多事如麻，何來人力處理這些事情？有疑問，教育局既然要馬上強推這個政策，為何不成立一個客服單位來處理，又把所有的事情全部推給學校行政老師，不是說要教學正常化，行政大逃亡要減量嗎？學校的行政人員的本職都是老師，應該要花更多時間在學生和教學上，為何要一再為教育局與政府政蹟做犧牲品。

筆者身為家長，同樣依照現在給的流程做操作，花了很多步驟才能登入，一個不便利需要花到許多人力還要印製許多同意紙本的系統，不就違背了電子支付本身便利的最大原則嗎？非常矛盾，設計這個系統的人員，真的本身是電子支付的專家或使用者嗎？

甚至聽到傳出教育局要以學校推廣這個系統的成效與否，來做檢討，如果學校達不到某一個比率，需要被檢討，簡直荒謬至極，一個倉促決定還粗糙不成熟，需要更多人測試才能上線的系統，就這樣被推出檯面，還要學校行政人員做為測試的犧牲品，家長做為測試的白老鼠，難以相信，這是台灣首善之都在做的事情。

回到源頭，到底為何要如此倉促草率並半強制學校要大力推行這個線上繳費系統，背後是否有很多政績上的考量呢？只是身為一個在臺北市的學校行政人員和學生家長，覺得本來一個可以令人期待的系統，卻用如此粗糙的方式進行，真的很遺憾，更讓筆者想起了韓非子裡有名的段子：

客有為齊王畫者，齊問曰：「畫孰最難？」曰：「犬馬最難。」「孰最易？」曰：「鬼魅最易。」「何為？」

「夫犬、馬人所知也，旦暮睹之，不可類之，故難。鬼魅無形者，人皆未見之，故易也。」

（作者為北市學生家長、小學行政教師）

教育局 北市

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