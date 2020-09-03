帶學生去芬蘭上課讓我印象最深刻的3件事：比起處處競爭 台灣孩子更需要「自我肯定」

編按：曾寫下〈成為台大人那一年：我很徬徨，不知人生下一步該怎麼走？〉一文的林竹芸，8月底剛完成她策劃的「芬蘭暑期學校」，帶著第一批跟她去芬蘭的台灣學生回來。學生在3週內每天都進到芬蘭老師的課堂，上自然生態學和家庭經濟學，林竹芸還另外搭配21世紀人才課程、專案實作，讓學生順利銜接芬蘭的主題式學習。這批學生在台北市教育局的鼓勵下，現在正陸續完成在師大附中、松山高中、內湖高中等校的分享，以下是林竹芸自己整體的心得感想。

終於從芬蘭回來了，大家都在問・你・到・底・看・到・了・什・麼？

先講「我作為課程設計者」，我被芬蘭老師震撼到的地方：

跨出你的舒適圈，延展你的能力範圍

對於你不懂的知識，你敢打電話問不認識的教授嗎？ 芬蘭會。

在一次研究中，有學生想研究「進入黑洞，會發生什麼事」，我原以為芬蘭的老師Olli打算硬著頭皮自己教，但卻不然，Olli教學生可以上網找研究黑洞的教授，打電話去問他。跟你我想的一樣，學生當然覺得「怎麼會有人理你」，所以Olli就上網找了幾個電話，自己打過去，這個素未蒙面的教授，就跟學生聊了整整30分鐘，從宇宙的形成，到黑洞的理論，知無不言。讓我來解讀學生腦中學到什麼的話，我會說：他學到「只要你敢跨出那一步，你能做到的，遠比你想得還多」。

怎麼敢說學生學到了？因為學生回台後，想把自己所學分享給更多同學，為了邀請更多學生來聽講，他們自己鼓足了勇氣，寫信邀約葉丙成教授做開頭的演講，葉丙成教授還真的答應了！一路在旁邊，給學生打氣加油的我，還記得學生初次形成邀約教授的想法時，忐忑不安的問我：『我們想約他，但有點怕寄了email被拒絕』。我說：『試試沒什麼「真正」的損失吧。要帶你們來芬蘭，我已經被無數個芬蘭校長拒絕過了，但我們還是來啦』 是這樣的，沒錯吧，我們都有好多無形的「害怕」圍著我們，讓我們只敢在「不害怕」的圈子裡行動，但其實只要不傷天害理，不違法，踏出那些「害怕」，我們的世界好大。

芬蘭老師總問：這要用在生活中的哪裡？哪裡會用到這個知識？

在來以前，我已經盡可能的把在MIT、哈佛看到的各種Project-Based-Learning的教法，融入課程設計了。其中「連鎖反應」(想知道什麼是連鎖反應的，可以看這個youtube: https://goo.gl/JgfC6P），是模擬MIT Scratch創辦人Resnick教授的教學模式設計的，學生在做連鎖反應的體驗效果也相當好，不只是團隊合作的凝聚力大幅提升，也開始進入全面的創造力釋放，大夥很興奮地決定，隔天要把這個連鎖反應的裝置，拿給芬蘭老師Suvi看看，Suvi看到裝置的操作也很驚奇，但是Suvi的一句話，像一支箭一樣的戳進我的心臟——「這個裝置能怎麼用在真實生活裡？」

「啊，對啊⋯⋯」我啞口無言了，在設計中除了趣味性、創造力釋放，我忘了「與生活的連結性」，所有學習的「學以致用」是芬蘭教學的精髓，我怎麼給忘了！不能實用的東西，不就讓前面積累的創意，失去釋放能量的窗口了嗎？讓它能實用，這研究才有延續性，才有創造知識的價值啊！

另一次，被「與生活的連結性」震撼到，是在家庭經濟學的烹飪課。隨團的教育局校長向芬蘭老師問到，學生分組烹飪後，會有「美食家品嚐競賽」嗎？芬蘭老師Sophia，看起來有些困惑，顯然這件事情很少在芬蘭發生，Sophia說：「通常沒有。我想在真實生活裡，應該不太會有人把家裡煮的食物，端出來跟隔壁鄰居比賽吧（笑）。」「雖然學生也會有比較心態，但通常是吃完別人的以後說『還是我們自己的最好』，他們總是最愛自己的成品。」「學生也會在別人把食物煮焦、沒得吃的時候，把自己的食物分給其他人，在真實生活中，需要互相幫助的情況，還是比較多的。而且我們也希望學生看到別人失敗的時候，是去幫助他，而不是在別人都相當清楚自己犯錯了，還再次指出別人的錯誤，沒人會希望一直被別人指出錯誤的，尤其是他都已經知道自己犯錯的情況，讓學生自己默默地反思、修正就好了。」

又一震撼，我在想「是不是每個課程活動設計後，我都要問一下自己，這個設計是某種真實生活的模擬嗎？這種經驗學習，會用在哪些情境上嗎？」。在真實生活裡，我們有多常去競爭？真的處處都要競爭嗎？或許，我們要的是更多的「自我肯定」。

芬蘭老師又問：「今天有學到新東西嗎？」

今天有學到新東西嗎？

不論是什麼課，老師都很常問「今天有學到新東西嗎？」

歸本就源，「學習」就是為了學新知識、新想法、新的價值觀。所有課程設計，回歸本質，最後都問一下，這裡面的層層設計，能讓學生「真的」學到新東西嗎？似乎，我就能對自己課程設計的評估，再清晰了一點。

在整趟課程設計裡面，除了芬蘭課程主要是芬蘭老師規劃，其他專案實做與夜間活動都是我跟我的團隊成員一起設計的。我時常在想，這樣的設計，學生會「有感」嗎？直到聽到芬蘭老師問的這句話，我才明白，最終只要我把自己當成學生，換位思考，問自己「你今天有學到新東西嗎？」，那就懂了。

＊本文經授權同意轉載，原文出自雙橡情報站｜Twin Oaks部落格

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