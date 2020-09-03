響應用電效率4年提升4％政策 6高中獲頒節能績優獎

教育部推動中小學班班有冷氣，如何節約能源是各校下一道課題，也是環境教育的一環。教育部協助國立高中成立「校園節能減碳輔導團」，工作包括技術諮詢輔導、節能診斷與節電宣導，推行有效節能措施。土庫商工等六所學校獲得今年績優獎，他們的節電措施已製成電子書，作為他校節電參考。

教育部國教署表示，為響應行政院推動「政府機關及學校節約能源行動計畫」，達成2019年用電效率較2015年提升4％目標，以及用油量較2015年不成長的目標，2017年起推動高中「校園節能減碳輔導團」，有效協助學校落實節能，也作為環境教育示範。

國教署也舉辦節能績優學校評選，今年共頒出六個獎項，前三名分別為土庫商工、埔里高工、宜蘭商職；新化高工、高師大附中和台南一中獲得節能績優學校肯定。

今年冠軍土庫商工為減少太陽東西曬所產生熱輻射，設置外遮陽及屋頂隔熱工程，減少學生使用冷氣空調的時間。亞軍埔里高工設置教室冷氣節能控制器，當室溫低於26度，就關閉冷氣壓縮機，改為送風模式。此外，教室內電子看板也經常播放節能減碳愛地球標語，深化學生的環保觀念。

季軍宜蘭高商則運用綠色機房設計理念，將五部伺服器整合為一部，節省四部用電量。國教署表示，該校能源管理人員也積極推廣節能與環境教育課程，營造更友善的節能校園。