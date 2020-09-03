停課潮釀「破壞式創新」 PISA負責人：教育再也回不去了

停課不停學讓全球老師措手不及，但全球教育領袖卻看到教育改變的轉機。OECD教育和技能主席、PISA（國際學生能力評比）負責人安德列・史萊賀認為這次停學挑戰，就是一種教育界的「破壞式創新」，即使疫情過去，整個教育界也將轉變，「再也回不去了」。

作者：賓靜蓀、陳詩妤

COVID-19（新冠肺炎）疫情延燒全球，為了防疫，全面影響人類生活、工作與學習。面對史無前例的15億學生停課潮，全球教育組織和領袖都站出來。芬蘭非營利組織教育創新機構 HundrED ，在三月初號召全球創新教師，募集102個創新可行不停學方案，並在四月初完成「疫情下的聚光燈」報告，分享其中最好的30個學習平台和資源。 HundrED 也專訪 OECD 教育和技能主席、 PISA （國際學生能力評比）負責人安德列・史萊賀（ Andreas Schleicher ），深入剖析此役將如何改變人類對於教育型態的期待與想像，並於4月7日，邀集全球教師和史萊賀線上對談。

史萊賀認為這次停學挑戰，就是一種教育界的「破壞式創新」，呼籲全球教師正面看待，不要等待疫情過去恢復正常，因為不僅病毒不會消失，經過這次疫情，「學生對學習個人化的需求會提升，他可以選擇全世界最適合自己學習方式的老師，」整個教育界將轉變「再也回不去了」。

《親子天下》綜整史萊賀第一人稱的專訪內容和對談精華，如何跨國跨界合作，將危機變為轉機：

在這個史無前例的停課潮中，科技無疑地成為唯一解方，對於有管道的學生、知道如何用的老師，科技的確有用。對於這些孩子和老師，我相信這段時期是解放的、刺激的。然而，根據我們的研究，全球有十分之一的孩子家裡沒有書桌，更別提電腦或網路了。另外，全球只有一半的老師能自在、善用數位教學，許多老師只是複製傳統課程到電腦上，這顯示出他們不熟悉數位教學的特性。

儘管全球教育社群正創造出令人驚喜的解方，我最大的擔憂是沒辦法接觸到所有孩子，尤其是那些成長於資源不足的社區，或是缺乏支持、承諾的家庭中的孩子。最令人印象深刻、大規模的遠距學習，來自疫情爆發的中心—中國。當地政府在1個月內，成功的讓5000萬位學習者上網。他們並沒有倚賴廣播技術，而是在體制中建立強有力的師生連結，結合社交與數位環境，使用能觸及到每位學習者的方式進行，對沒辦法用數位連結到的孩子，他們寄送課本到家裡。

現在就鼓勵老師改變 不能等恢復正常再說

學習不是交易，而在於關係，這次疫情造成前所未有的挑戰，困難太大、規模太快，教育系統來不及回應。此時最重要的是透過校長與老師的專業與知識，設計出好的政策與實踐方法。從以前的由上而下，變成利用教育現場的活力與經驗。

在這個非常時期學習要成功，各國需要塑造一個開放的環境，培養一種鼓勵老師創新的文化和制度，鼓勵老師成為教育的領導者、創新環境的設計師、促進學習的人，同時也是學生遠距學習的教練。我們應該使用這個動能，面對危機，因為真正的轉變常在危機中發生。不要想說等一切恢復「正常」，這次經驗對教育方式具有破壞性的創新，疫情經驗為我們怎麼學、何時學、在哪兒學、學什麼，找到新答案。我們如何回應，決定我們的教育會受到怎麼受影響、如何轉變。

學習需要信任關係

現在分享什麼是全球適用的方式還太早，但確定的是，老師需要出來領導。有些老師的傳統、文化氛圍上，能同理個別學生，無論是教室內或教室外的學生；而這些老師會展現出我們都能學習的最佳方式。我相信他們會負起責任向學生伸出手，並在這充滿不確定的時期支持學生。

你的父母可能心地善良，但他們不一定一向有能力支持孩子的學習。許多老師在課堂外也花時間和學生建立關係；全球的老師都需要透過數位工具，把觸角延伸到學生的家裡。在我看來，對於這個危機帶給學生的巨大不平等，老師是唯一可能解方。

再提一個不同的角度，即使疫情給教育帶來很多挑戰，它同時也減輕了不平等。不是每個在教室的人都在學習；至少不是以同樣方式。科技不只能教你知識，還可以觀察你怎麼學，AI有潛力增加學習平等權。有人擔心科技會加大差距，但長期來看，科技比較能了解人們學習的方式、個體差異，要好好利用它。

我們回不去了！

我相信，我們回不去了！當疫情結束、學習者回到學校時會變得要求更高。他們會告訴老師他們怎麼學最好，從「想學什麼」到「他們想要怎麼學」，而老師無法再用以前講授方式教學。經過這次不停學的歷程，我們會學到如何去符合學習者更多元的需要，減少正規學校中存在的不平等。

「這個時代，學生可以選擇老師—至少在數位世界中可以。」學生不必向站在面前的老師學習，可以選擇完全適合你學習風格的老師學。我認為，許多年輕人會利用這個機會，更了解適合自己的學習策略。當然，地方政府必須扮演「賦能者」的角色，並建立平台，使孩子能夠獲得真正的學習機會。

我們還可以向新加坡和日本學習，兩國在學校內部和學校之間擁有非常強大的專業學習社群，幫助老師們在當前危機中進行協作，並參與課程的研究、設計與評估。在歐洲，要找到類似的大規模解方並不容易，但比利時和荷蘭已經找到了平衡專業自主性與協作文化的方法，這些方法現在能幫助老師和教育社群共同創造、共同促進學生的學習。

危機促成跨國、跨界合作

關於評量，在OECD，我們討論的結論是，與其他很多緊急情況相比，目前評量不是重點。但如果危機要持續幾個月，這將成為一個值得深思的關鍵問題。到時，我們不得不思考，數位科技提供哪些「整合性評估」與「學習」的可能性。未來兩者也許不再區分，而變成「好的評鑑就是好的學習」。

在這場危機中，OECD、聯合國教科文組織和芬蘭的HundrED，一直在努力與全球教育界共享許多計畫和資源。我們希望鼓勵跨國、跨界共享關鍵的學問和資源，並找到多種合作方式，分享我們的學習成果，並採取集體行動。危機突顯了許多人願意貢獻想法。科技延伸影響力，我們將愈來愈少用垂直方式，而愈來愈常水平的創造價值。

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